L’iPhone X a fait saturer les Apple Store

Comme à chaque sortie d’un produit Apple, l’iPhone X a été très attendu de la part des amateurs de la marque…

Après une annonce qui a mis l’eau à la bouche à de nombreuses personnes, ce vendredi 27 octobre était très attendu par les consommateurs Apple. En effet, les précommandes pour l’iPhone X se sont ouvertes ce jour-là… Dès neuf heures du matin, il était possible de passer la commande pour se procurer le dernier arrivé dans la famille de la firme Cupertino. Seulement, le nombre de désireux était si élevé que la plupart des sites de l’Apple Store étaient très difficiles d’accès…

Saturation des Apple Store pour l’iPhone X

Pour mettre la main sur l’iPhone X, les futurs propriétaires devront faire preuve de patience. Tout d’abord pour commander l’appareil, puisque la demande a été telle que de nombreux sites d’Apple ont été saturé… Mais également et surtout pour recevoir le smartphone… Pour l’occasion, et contrairement aux sorties précédentes, les stocks ont été limités à un nombre réduit et les délais de livraison sont variables… Les premiers à avoir pu passer commande estiment une livraison entre deux à trois semaines pour recevoir l’iPhone X en version 64 Go et 256 Go.

Cette stratégie a été mûrement réfléchie par Apple. Pour ce dernier smartphone, elle ne souhaite pas vendre au plus grand nombre mais à une cible bien précise. D’ailleurs, d’après les dernières informations révélées par Angela Ahrendts, responsable des stores à la chaîne américaine CNBC, « Si vous avez trois enfants, je préfère qu’on vous demande à qui est destiné le téléphone. S’ils ont 6 ou 7 ans, de quoi ont-il besoin ? Si quelqu’un cherche autre chose, que lui faut-il ? On le fait pour le Mac, on le fait pour les iPad, pourquoi ne le ferait-on pas avec les téléphones ? Je préfère que l’on vous donne ce dont vous avez besoin à ce moment là. (…) Tout le monde n’a pas besoin de l’iPhone X ».

Que pensez-vous de l’iPhone X ?