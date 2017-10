L’iPhone 8 se vend moins bien que l’iPhone 7… faute d’innovation ?

D’après un analyste au sein du cabinet KeyBanc Capital Markets, les iPhone 8 et 8 Plus se vendent actuellement moins bien que les iPhone 7 et 7 Plus. Les nouveaux flagships de la Pomme sont considérés comme moins innovants par rapport à l’iPhone X. Les utilisateurs préfèrent ainsi attendre la commercialisation de ce dernier.

Annoncés le 12 septembre dernier aux côtés des autres nouveaux produits d’Apple, notamment l’Apple Watch 3 ainsi que l’Apple TV 4K, les iPhone 8 et 8 Plus sont des smartphones propulsés par la nouvelle génération de processeur de la firme de Cupertino. Baptisé Apple A11 Bionic, ce dernier possède six cœurs. Ces mobiles sont disponibles à la vente depuis le 22 septembre, mais jusqu’ici, la situation ne semble pas favorable. C’est en tout cas ce qu’affirme John Vinh du cabinet KeyBanc Capital Markets. Cet expert a effectivement mené une étude visant à déterminer la situation des ventes d’iPhone 8 et 8 Plus. Il s’est notamment appuyé sur des données récoltées auprès de différents opérateurs américains et britanniques.

iPhone 8 : les ventes sont inférieures à celles de l’iPhone 7

D’après le rapport publié par ce spécialiste, l’une des raisons qui freinent les ventes de l’iPhone 8 est le manque d’innovation. Celui-ci est considéré comme une simple évolution de son prédécesseur. Et au lieu de se l’offrir, certaines personnes préfèrent même opter pour l’iPhone 7 qui est proposé à 549 dollars, contre 699 dollars pour le 8. Force est alors de constater que les consommateurs ne sont pas prêts à dépenser 150 dollars de plus pour un iPhone qui n’a rien de vraiment nouveau. Par contre, l’iPhone X, lui, est une référence prometteuse. Des millions de fans l’attendent pour la simple raison qu’il fait preuve d’une grande évolution aussi bien en termes de design que de fonctionnalités.

Quel est votre avis face à ce ralentissement des ventes d’iPhone 8 ?