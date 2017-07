L’iPhone 8 pourrait être lancé avec des fonctionnalités désactivées

L’iPhone 8 doit être prêt dans deux mois et c’est la panique chez Apple. La raison ? Les équipes de la firme à la pomme rencontrent quelques problèmes avec certaines fonctionnalités et ces dernières ne pourraient pas figurer dans le nouveau flagship à sa sortie.

La source de Fast Company a parlé d’un « sentiment de panique » chez Apple. Si l’iPhone X ou encore l’iPhone Anniversary ne serait pas commercialisé avec du retard, le constructeur californien aurait un mal de chien à finir son smartphone et certaines fonctionnalités ne pourraient pas être présentes au début.

iPhone 8 : des problèmes logiciels plutôt que des soucis au niveau des composants

D’après la source de Fast Company, le problème ne viendrait pas des composants internes mais des logiciels liés à ces derniers. Cela pourrait concerner le système de recharge sans fil mais aussi le nouveau capteur 3D de l’iPhone 8 qui trouverait sa place dans la caméra frontale. À ce sujet, la source du célèbre blogueur John Gruber lui a indiqué « qu’Apple avait énormément lutté pour que le capteur fonctionne de manière faible. ». Gruber a ensuite ajouté : « Encore une fois, le capteur lui-même n’est pas le problème, mais plutôt le logiciel qui l’accompagne ». Pour la source de Fast Company, Apple serait encore en train d’essayer de mettre le capteur Touch ID sous la dalle.

Il est possible que la firme de Tim Cook commercialise l’iPhone sans ces fonctionnalités. Ne vous inquiétez, elles ne seraient que désactivées et une mise à jour fera ensuite le travail pour les intégrer.

L’iPhone 8 serait doté d’un écran OLED borderless de 5.8 pouces (technologie TrueTone et rafraîchissement en 120 Hz), d’une puce A11, de 3 Go de RAM et d’une mémoire interne de 64 Go pour la version de départ. Les rumeurs parlent aussi d’un double capteur photo.

D’après vous, est-ce qu’Apple finira à temps l’iPhone 8 ? Dites-le nous dans les commentaires !