L’iPhone 8 moins précommandé que l’iPhone 7, la faute à l’iPhone X ?

Les consommateurs semblent moins s’intéresser à l’iPhone 8. En effet, le volume des précommandes de ce nouveau smartphone d’Apple est largement inférieur à celui de l’iPhone 7. D’après les spécialistes, cela aurait un lien avec la sortie de l’iPhone X.

Alors que les précommandes des iPhone 8 et 8 Plus ont commencé le 15 septembre dernier, les premières données concernant leurs ventes viennent de tomber. Selon l’analyste Jun Zhang du cabinet Rosenblatt, 1,5 million d’iPhone 8 ont été précommandés lors du weekend de lancement sur JD.com, un chiffre bien moins inférieur à celui de l’iPhone 7. Pour rappel, la 7e itération d’iPhone avait été vendue à plus de 3,5 millions d’exemplaires à la même période, soit un écart de 2 millions d’appareils. Les choses se portent aussi mal chez l’opérateur China Mobile parce que seulement 1 million d’iPhone ont été précommandés, alors que l’an dernier, 2,5 millions d’iPhone 7 avaient été réservés et 3,5 millions d’iPhone 6 en 2014.

iPhone 8 : une baisse des précommandes due à l’iPhone X

D’après le très célèbre analyste Ming-Chi Kuo, cette baisse des précommandes de l’iPhone 8 aurait un lien avec l’introduction du smartphone d’Apple qui marque le 10e anniversaire de la gamme iPhone. L’iPhone X aurait donc influencé les décisions d’achat, les précommandes duquel vont commencer en octobre. Au lieu de se procurer un iPhone 8 ou un iPhone 8 Plus qui n’a rien de vraiment différent par rapport aux iPhone 7 et 7 Plus, les consommateurs préfèrent donc attendre la sortie de l’iPhone X, et ce, malgré son prix élevé. En effet, pour s’offrir ce dernier, il faut débourser plus de 1000 €. Mais le jeu en vaut la chandelle puisque l’iPhone X jouit d’un design inédit et offre la fonctionnalité Face ID, pour ne citer que ça.

