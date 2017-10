L’iPhone 7 domine le classement des smartphones les plus vendus

Un nouveau rapport d’IHS Markit mentionne que l’iPhone 7 est le smartphone le plus vendu dans le monde au premier semestre de 2017. Les Galaxy S8 et S8+, quant à eux, se trouvent en cinquième position.

Apple prouve une nouvelle fois sa suprématie sur le marché de la téléphonie mobile. Selon IHS Markit, l’iPhone 7 est le smartphone le mieux vendu à l’échelle mondiale durant le premier semestre de 2017. Il est ensuite suivi par sa version phablette. L’iPhone 7 Plus occupent donc la deuxième place.

Ce qui parait le plus étrange dans ce classement d’IHS Markit, c’est le fait de voir le Samsung Galaxy Grand Prime Plus occuper la troisième position. En effet, il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme arborant une dalle de 5 pouces de résolution 540×960. L’iPhone 6S arrive en quatrième position. De leur côté, les Galaxy S8 et S8 Plus de Samsung se trouvent en cinquième position, alors qu’au premier semestre de 2016, le Galaxy S7 Edge était quatrième. Selon le cabinet qui a publié le rapport, ce recul est dû au lancement tardif de ces nouveaux flagships de la firme sud-coréenne.

iPhone 7 : malgré l’exploit, la part de marché de la Pomme s’est effondrée

Certes, ce nouveau classement montre que l’iPhone 7 et son frère se sont bien vendus, mais tout n’est pas si rose pour la firme basée à Cupertino. En effet, elle a commercialisé plus d’iPhone 6S et 6S Plus que d’iPhone 7 et 7 Plus durant la même période l’année dernière. D’ailleurs, bien que les iPhone 6S et 7 aient été les terminaux les plus vendus au premier semestre de 2015, 2016 et 2017, cela n’a visiblement pas permis à Apple d’inverser la tendance du marché qui est de plus en plus dominé par les constructeurs chinois. Les parts de marché du groupe sont ainsi passées de 10 % en 2015 à 7 % en 2016 et 5 % en 2017.

Votre avis sur ce sujet nous intéresse. N’hésitez pas à le partager en commentaire.