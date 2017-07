Line X : la solution pour rendre nos smartphones incassables ?

Line X est un spray révolutionnaire qui rend tous les revêtements incassables. Il pourrait bien être le produit qui rendra nos téléphones indestructibles dans un avenir proche.

Line X s’était rendu célèbre avec une série de vidéos qui avait fait le buzz sur la toile. En effet, il avait créé la sensation tant son utilité était surprenante. Line X se présente sous la forme d’un spray. Jusqu’ici, rien de nouveau mais lorsque l’on explique ce dont ce produit est capable, on ne peut que rester bouche bée. Il se rend utile en rendant de nombreuses surfaces ou objets indestructibles. Dans la vidéo « crash test » de Line X tout y passe, de la bouteille, à la pastèque en passant par la canette. Quelques chutes et écrasements plus tard, on note qu’une fois recouvert du spray rien ne peut détruire ces objets.

Line X : de quoi donner des idées pour les futurs smartphones… ?

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un mobile incassable ? Cette pensée a déjà, sans aucun doute, traversé l’esprit de tous les possesseurs d’un smartphone. Avec cette innovation technologique, on en vient à se demander si Line X ne serait pas le produit idéal pour réaliser nos rêves. Pour le moment, on note qu’il est impossible d’utiliser Line X sur nos téléphones. Une fois enduits de ce spray, les objets changent de couleur pour virer au noir. Cela signifie que si ce produit était appliqué sur nos smartphones, la couleur de nos téléphones changerait. Plus que ça, la texture également serait modifiée. Quoi qu’il en soit, ce produit révolutionnaire a de quoi donner des idées aux constructeurs de smartphones. Pour le moment en Amérique, Line X est déjà utilisé sur des pare-chocs, des murs, et même des gilets par balle. Viendra-t-il un jour s’allier à nos mobiles pour les rendre imperméables aux chocs ? Affaire à suivre.

