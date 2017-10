Librem 5 : le smartphone ouvert et sécurisé de Purism est bientôt une réalité

Bonne nouvelle ! Le projet de financement du Librem 5 est un véritable succès. Le smartphone ouvert et sécurisé de Purism a déjà récolté plus de 1,5 million de dollars.

Les consommateurs semblent s’intéresser réellement au Librem 5. Le fond nécessaire à la fabrication du smartphone GNU/Linux ouvert et sécurisé a déjà été réuni. En quelques jours seulement, l’appareil a permis à son concepteur, l’entreprise américaine Purism, d’amasser plus de fonds que l’objectif initial. « Nous sommes en route vers l’objectif de 1,5 million de dollars qui nous permettra de lancer un téléphone qui nous libérera enfin des entraves constituées par le duopole des smartphone1s Android et iOS » a confié Todd Weaver, le boss de Purism. D’ailleurs, selon lui, si les internautes continuent à donner, cela permettrait d’atteindre d’autres caps et en conséquence de proposer des fonctionnalités de plus en plus intéressantes. Par exemple, à 4 millions de dollars, les utilisateurs bénéficieront d’un numéro de téléphone VoIP et à 6 millions de dollars, des fonctions Bluetooth et WiFi hors pair seront mises à disposition.

Librem 5, un smartphone pour se passer d’iOS et d’Android

Comme mentionné précédemment, le but de Prism dans le lancement du smartphone Librem 5 est de nous permettre de vivre une expérience utilisateur originale loin des écosystèmes Google et Apple. Pour en faire un mobile complet et autonome, la firme a indiqué qu’elle travaille déjà avec des communautés de développeurs pour concevoir des applications open source. D’ailleurs, un accord de partenariat avec le projet de communications open source Matrix.org a été signé pour « activer le chiffrement de bout en bout et les communications décentralisées dans l’application d’appel téléphonique et la messagerie ». À noter que le Librem 5 est un smartphone de 5 pouces qui supportera les standards 2G, 3G et 4G. Il devrait être disponible au plus tard début 2019.

