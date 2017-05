LG X Venture : un smartphone pour les aventuriers de l’extrême

Après avoir sorti le LG G6 et présenté le LG X Power 2, la firme thaïlandaise dévoile le LG X Venture et mise sur la robustesse de ce nouveau smartphone de la gamme X.

Tout comme Samsung avec son Galaxy S8 Active, LG compte proposer un téléphone robuste destiné aux baroudeurs.

LG X Venture : un téléphone robuste, étanche et endurant

Le LG X Venture est certifié IP68, ce qui signifie qu’il résiste à l’eau et à la poussière mais ce n’est pas tout, il a également obtenu la certification MIL-STD 810G, donc il ne craint pas non plus les températures extrêmes, les effets de l’immersion prolongée et les chocs.

Concernant les caractéristiques techniques de l’appareil, on trouve un couple processeur/mémoire vive composé d’un Qualcomm Snapdragon 435 et de 2 Go de RAM. Pour ceux qui passent un temps fou dans des conditions pas vraiment optimales, l’espace de stockage interne n’est que de 32 Go. Heureusement que ce dernier est extensible avec une carte microSD. L’écran de 5.2 pouces affichera des contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels.

En appuyant sur le bouton QuickButton, situé sur le côté du LG X Venture, vous accéderez à LG Outdoor Essentials. Sur cette fenêtre, vous trouverez des tonnes d’outils utiles comme une boussole et un podomètre. Si vous appuyez deux fois sur ce bouton, vous pourrez naviguer sur l’interface de ce smartphone avec des gants grâce au Glove Mode. Vous aurez la possibilité de lancer d’autres applications en pressant le QuickButton, c’est à vous de voir comment utiliser ce bouton !

Vous pourrez prendre des photos et réaliser des vidéos de vos moments préférés avec l’APN dorsal de 16 millions de pixels et la caméra frontale de 5 millions de pixels. Le LG X Venture a une autonomie de 24h grâce à sa batterie de 4100 mAh. De plus, celle-ci est compatible avec Quick Charge 2.0.

En somme, ce smartphone semble faire preuve d’une praticité redoutable.

Le LG X Venture vous intéresse ? Donnez votre avis dans les commentaires !