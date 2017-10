Le LG V30 stoppera-t-il la descente aux enfers de la firme ?

Il n’est pas simple pour LG de remonter la pente, la firme continue sans cesse de perdre de l’argent, même avec on LG V30.

La firme nous montre bien qu’il est difficile de faire des profits sur le marché des smartphones. Ce dernier étant très saturé, LG peine à sortir la tête de l’eau, mais peut être que cela changera avec le LG V30. Au cours des deux dernières années, LG Mobile n’a réalisé qu’un quart de profits au cours du premier trimestre de cette année, grâce à son LG G6, qui a généré un bénéfice de 3.2 millions de dollars. Ce pic était également présent au premier trimestre de 2015 mais c’est tout.

Le LG V3à sauvera-t-il la mise ?

Si LG à récemment connu un pic de vente avec son LG G6, on se demande alors si la firme pourra enfin se rattraper avec son LG V30. Ce dernier est un smartphone borderless qui à tout en main pour concurrencer les grandes marques, tel qu’Apple ou Samsung. Il est muni d’un écran bord à bord de 6 pouces, accompagné d’une définition de 2880 x 1440 pixels. Sous le capot, on trouve un processeur Snapdragon 835, octa-core et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Il est équipé d’un capteur principal de 16 mégapixels et d’une caméra frontale de 13 mégapixels. Il va sans dire qu’il propose des caractéristiques très intéressantes, ainsi qu’un design moderne.

Le LG V30 sauvera donc peut-être la branche mobile de la firme. Sony, qui était dans la même situation que LG a décidé de jouer la carte de la sécurité en diminuant la production de ses smartphones, pour empêcher toute hémorragie d’argent. On espère pour LG que la firme ne sera pas obligée de recours à de telles méthodes.

