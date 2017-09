LG V30 : le site d’un vendeur roumain dévoile son prix et c’est moins cher que l’iPhone X ou le Samsung Galaxy Note 8 !

Le LG V30 a été l’une des stars de l’IFA 2017 (voir notre prise en main). Il faut dire que le nouveau flagship de la firme sud-coréenne a tout pour plaire. Il ne manque plus qu’un prix agressif et apparemment ce serait le cas si l’on en croit le site d’un vendeur roumain.

Prévu pour le mois d’octobre, le LG V30 va chercher à concurrencer l’iPhone X et le Samsung Galaxy Note 8. Il peut le faire dans la mesure où il embarque des technologies particulièrement convaincantes et des composants de haute qualité. Il pourrait également séduire grâce à son prix qui ne dépasserait pas les 900 euros.

LG V30 : moins de 900 euros, ça donne envie !

Le V30 apparaît sur le site QuickMobile à un prix qui fait rêver : 3999.90 Lei. Après une petite conversion, on arrive à 867.98 euros pour être précis. La phablette de LG embarque un Octo Core Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et 1.9 GHz. Ce processeur est épaulé par 4 Go de mémoire vive. S’ajoutent à ces composants un espace de stockage de 64 Go extensible par le biais d’une microSD. L’affichage est gérée par un sublime écran de 6 pouces OLED FullVision. Cette dalle compatible HDR 10 offre une définition de 1440 x 2880 pixels pour une résolution de 537 ppp. La partie photo est tout aussi spectaculaire avec un double capteur dorsal de 16 et 13 mégapixels à l’arrière avec une ouverture exceptionnelle de f/1.6. La caméra frontale compte quant à elle 5 millions de pixels. Il n’y a pas de doute, le LG V30 sera l’un des meilleurs photophones du marché.

L’iPhone X et le Samsung Galaxy Note 8 peuvent donc craindre son arrivée en octobre puisqu’ils franchissent la barre des 1000 euros avec 1159 euros pour le smartphone d’Apple et 1009 euros pour celui de Samsung.

Que pensez-vous de ce prix ? Comptez-vous acheter le LG V30 ? Dites-le nous dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire !