LG V30 : deux écrans dont un coulissant ?

D’après ce concept de LG V30 figurant dans des publications du leaker Evan Blass sur Twitter, le futur smartphone du constructeur sud-coréen aurait l’un de ses deux écrans coulissant.

Les sociétés spécialisées dans la téléphonie mobile ont du mal à innover. À part quelques rares exceptions, comme le HTC U11 et sa fonction « Squeeze », les smartphones ont tendance à ne plus évoluer. Mais si l’on en croit Evan Blass alias @evleaks, le LG V30 aurait de quoi étonner les mobinautes.

LG V30 : pas d’écran sur la face arrière mais derrière la première dalle

Si nous avons été séduit par le LG G6, nous allons sûrement l’être par ce qui pourrait être le LG V30 d’après Blass. Toutefois, le leaker a déclaré que le smartphone présent sur ces photos ne pourrait pas être le résultat final proposé par la marque : « Voici un ancien rendu du Projet Joan, soit le LG V30. Ce n’est pas sûr que ce projet ait continué dans cette direction. ».

Weekend bonus: this is an old-ish mockup of Project Joan, a.k.a. the LG V30. Not clear if the project is still headed in this direction. [1] pic.twitter.com/k5jNJ7DyLz — Evan Blass (@evleaks) May 27, 2017

Sur ces rendus, on remarque que le LG V30 ressemble au BlackBerry Priv. En même temps, ce type de design est le plus pratique lorsque l’écran doit coulisser. Dans le cas du LG V30, il y aura un deuxième écran et non un clavier mais celui-ci aura sûrement la même fonction. Il pourrait également afficher des notifications et d’autres informations. Les fonctionnalités proposées ne seraient pas les mêmes en fonction du niveau de déploiement de cet écran.

Reste à savoir si LG a abandonné ce projet ou non. Dans tous les cas, quelques innovations de la firme ont débouché sur des échecs cuisants. On se souvient par exemple du LG Optimus 3D et de son écran 3D qui fonctionne sans lunettes.

