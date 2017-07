Le LG V30 aurait finalement troqué son second écran contre un écran OLED

Le LG V30, le successeur du V20 à double écran, abandonnera l’une de ses fonctionnalités les plus emblématiques, selon les XDA Developers. Au départ, il était prévu que le LG V30 soit pourvu d’un second écran. Mais il semblerait que les choses aient changé. Celui-ci aurait troqué son second écran contre un écran OLED.

Le site web, citant une de ses propres sources, indique que le prochain smartphone va abandonner son affichage secondaire. Celui qui permet aux utilisateurs de pouvoir lancer leurs applications préférées et voir des informations comme l’heure en un coup d’œil. Celui-ci serait donc abandonné en faveur d’un seul écran OLED.

LG V30 : la technologie OLED pour le prochain smartphone du fabricant sud-coréen

XDA Developers spécule que LG aurait abandonné l’affichage secondaire en faveur de la technologie OLED. LG pourrait ainsi donner un rapport d’aspect plus large à son prochain périphérique. Il s’agirait d’un grand affichage 18 : 9 comme celui qu’on retrouve sur le flagship phare actuel de la société, à savoir le G6. Ce qui va conférer au smartphone un écran plus grand et plus large, raison pour laquelle un affichage secondaire serait redondant. Le constructeur sud-coréen abandonne ainsi une fonctionnalité qui donnait une certaine originalité à ses produits.

La même source a également déclaré à XDA que le V30 disposera d’une puce Snapdragon 835, boostée par 4 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 64 Go. Avec un support pour carte MicroSD afin d’étendre cette capacité. Entre l’écran plus grand et les spécifications remises à jour, le V30 sera plus une version mise à jour et améliorée du LG G6. Le flagship devrait être présenté prochainement à l’IFA 2017 qui déroulera à Berlin, en septembre 2017.

