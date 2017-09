LG V30 : il est adopté par le directeur de la photographie de Game Of Thrones !

Le LG V30 vient d’être commercialisé en Corée du Sud. Son appareil photo semble être approuvé par les professionnels.

On vous dévoilait récemment notre prise en main du LG V30 lors de l’IFA 2017. Ce mobile LG semble beaucoup faire parler de lui. Récemment, le directeur de la photographie de la série populaire Game Of Thrones, en a vanté les mérites.

LG V30 : un appareil photo professionnel

Le directeur de la photographie de Game Of Thrones, David Franco, vient en effet d’accorder une interview où il vante l’appareil photo du LG V30. Selon lui, il conviendrait parfaitement à une utilisation professionnelle.

Le LG V30 dispose d’un écran de 6 pouces d’une définition de 2880 × 1440 pixels. Sous Snapdragon 835, ce mobile emporte 4 Go de RAM ainsi qu’une mémoire interne de 64 Go. Ce mobile du constructeur sud-coréen LG contient un appareil photo à double capteur. Le premier contient une stabilisation optique de l’image ainsi que de 16 mégapixels et une ouverture impressionnante de f/1.6. Le second capteur obtient 13 mégapixels et une ouverture de f/1.9. Cette configuration promet donc de très belles images.

Le constructeur LG peut être fier d’avoir obtenu la reconnaissance de son nouveau smartphone de la part d’un professionnel tel que Dave Franco. Celui-ci explique d’ailleurs que dans son métier, il a non seulement besoin d’un téléphone doté d’une caméra facile à prendre en main mais également d’une caméra avec une qualité remarquable. Il pense ainsi que le LG V30 assure très bien cette fonction. Franco affirme ensuite que les utilisateurs du futur LG V30 pourront obtenir des photos et des vidéos de niveau professionnel. Par exemple, vous aurez le Cine Mode et le Point Zoom, des outils pratiques qui vous aideront à réaliser de très beaux clichés.

Le LG V30 est déjà disponible depuis le 21 septembre en Corée du Sud et débarquera dans nos contrées en octobre. Son prix pourrait avoisiner les 800 euros.

