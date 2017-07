LG Q6 : la version mini du LG G6 existerait bel et bien

La version allégée du LG G6 serait bien en préparation si l’on en croit le célèbre leaker Evan Blass. Elle serait baptisée LG Q6.

Il y a deux mois, le site Technobuffalo avait pu avoir accès à un document où figuraient les caractéristiques techniques d’un LG G6 mini. Cette version Lite pourrait bien être une réalité. L’objectif de la marque serait de séduire des consommateurs plus modestes qui ne peuvent pas se procurer le LG G6.

C’est une tradition chez LG. Dès qu’un nouveau flagship sort, son petit frère débarque peu de temps après. Récemment, le LG Q6 a obtenu une certification de la FCC (Federal Communications Commission). Dans son tweet, Evan Blass alias @evleaks parle d’un ratio de 18:5:9 mais c’est une erreur qu’il rectifiera dans les commentaires : ce sera un ratio de 18:9. Pas de double capteur pour ce modèle mais un APN dorsal de 13 mégapixels. En ce qui concerne la configuration technique, Blass mentionne uniquement les 3 Go de RAM (4 Go chez le G6) du Q6. D’après Technobuffalo, le LG Q6 aurait un écran borderless de 5.4 pouces (5.7 pouces pour le LG G6) avec un rapport taille-écran de 80%.

This will be known as the LG Q6 (recently hit FCC under model number M700) — also 18.5:9, but with a single 13MP camera & 3GB RAM. https://t.co/JdSJi8e4wL

