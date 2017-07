LG Pay : la plateforme de paiement mobile de LG débarquera sur plus d’appareils et dans plus de pays dans le futur

Le responsable de l’activité mobile de LG Electronics a déclaré aujourd’hui que la société avait l’intention de publier sa plate-forme de paiement mobile LG Pay à l’étranger dans le futur. LG Pay, lancé le mois dernier, permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements à partir de leurs smartphones. Elle est notamment basée sur la technologie de communication magnétique sans fil.

LG Electronics prévoit une grande expansion de sa plate-forme de paiement mobile. LG Pay, qui a été introduit exclusivement en Corée du Sud le mois dernier ; fonctionne de la même manière que Samsung Pay, le service de paiement de Samsung. Il utilise la technologie de communication magnétique sans fil pour permettre aux téléphones LG de fonctionner avec les cartes de crédit. Les paiements étant effectués simplement en tapant sur un appareil compatible avec le moyen de paiement.

LG Pay : le service de paiement mobile du constructeur sud-coréen va bientôt s’étendre

Cho Jun-ho, président de la division de communications mobiles de LG, a décrit les plans d’avenir de la société pour LG Pay :

« Au cours de la période qui a suivi le lancement de LG Pay, nous avons concentré nos efforts pour améliorer la qualité des services en nous basant sur des études approfondies sur les utilisateurs. Non seulement nous prévoyons renforcer la commodité, mais aussi d’élargir la portée des pays, les méthodes de paiement, ainsi que les périphériques qui prendront en charge LG Pay« .

Actuellement, LG Pay est disponible sur le LG G6 et les versions récentes du G6 32 Go et G6 +. La fonctionnalité sera très probablement présente sur le prochain V30 haut de gamme, ainsi que sur des modèles peu coûteux à partir de l’année prochaine. L’entreprise espère que sa mise en œuvre améliorera la compétitivité de ses smartphones à l’échelle mondiale.

