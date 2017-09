LG K7i : le smartphone qui vous protège des moustiques

Voici le LG K7i, le premier smartphone à disposer d’une coque qui repousse les moustiques. Mais à part ça, ce téléphone a une fiche technique plutôt pauvre.

Vous ne rêvez pas, il existe bel et bien un mobile protégeant des moustiques, une fonction assez originale permise par un système d’ultrasons mais est-ce que cela marche vraiment ?

LG K7i : fait-il vraiment fuir les moustiques ou les consommateurs ?

Le LG K7i est doté de la fonctionnalité Mosquito Away. Elle n’est pas nouvelle puisque l’on peut déjà la trouver sur des téléviseurs ou encore des machines à laver de la marque mais c’est une première sur un smartphone. Comment ça marche ? Des ultrasons avec une fréquence supérieure à 30 kHz sont émis par l’appareil. D’après LG, 72% des moustiques anopheles gambiae portant le paludisme n’ont pas apprécié Mosquito Away. On attend tout de même une étude scientifique pour avoir une confirmation.

Le reste des caractéristiques techniques de ce téléphone est peu convaincant. L’écran de 5 pouces ne propose pas plus qu’une définition de 720 x 1280 pixels. Le processeur Quad Core tourne à une fréquence d’horloge de 1.4 GHz et soutenu par 2 Go de mémoire vive. La capacité de stockage est de 16 Go et le tout fonctionne sous Android 6.0 Marshmallow. Le capteur dorsal a une résolution de 8 millions de pixels et à l’avant on retrouve un APN de 5 millions de pixels. Enfin, l’alimentation est gérée par une batterie de 2500 mAh.

Il est pour le moment uniquement disponible en Inde à 7990 roupies soit 120 dollars ou encore 103 euros. En somme, ce n’est pas vraiment une affaire…

Que pensez-vous de ce téléphone ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !