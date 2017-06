LG G7 : une officialisation prévue pour janvier 2018 afin de concurrencer le Galaxy S9 et l’iPhone 8 ?

Le LG G6 est sorti il y a à peine deux mois mais on parle déjà du LG G7 qui pourrait être annoncé dès le mois de janvier 2018.

La date de lancement du G7 pourrait être avancée. Il serait lancé au bon moment si l’iPhone 8 sort en septembre 2017 et le Galaxy S9 en mars 2018 d’autant plus que la firme sud-coréenne compte faire ses preuves avec son V30 qui serait présenté en août prochain.

Le LG G7 serait officialisé en janvier prochain pour plus de visibilité

Le constructeur est parti pour proposer un cycle de moins d’un an. Le LG G4 avait été lancé en mai, les G5 et G6 en avril alors le G7 pourrait être officialisé plus tôt ! D’après le Korea Herald, LG serait en train de travailler sur ce nouveau flagship depuis mai dans l’objectif de le sortir en janvier 2018. Ainsi, il pourrait être présenté lors du traditionnel CES de Las Vegas pour devancer les autres haut de gamme qui seront sûrement dévoilés pendant le MWC 2018. Parce que oui, le LG G7 se tournera certainement vers le marché du haut de gamme comme ses prédécesseurs. Grâce à ce créneau, le G7 pourrait faire de l’ombre à l’iPhone 8 et plomber le terrain du Samsung Galaxy S9.

Un Snapdragon 845 ou un 835 pour le LG G7 ? Suspens. Le LG G6 a un 821 alors que le S8 embarque un 835 (ou un Exynos 8895 en fonction des marchés). On espère que le G7 sera doté d’un processeur de dernière génération ! Bien entendu, on s’attend à un double capteur photo étant donné que c’est la mode en ce moment et que ça n’est pas près de s’arrêter. En attendant, le LG G6 est au meilleur prix chez PriceMinister.

