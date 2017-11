LG G7 : un sublime concept qui combine le LG V30 à l’iPhone X

Quand un LG V30 est fusionné à un iPhone X, ça donne un LG G7. C’est en tout un cas ce que ce designer nous met en face des yeux.

Le LG G6 n’a pas connu le succès escompté et le célèbre constructeur compte corriger le tir avec le V30 qui débarquera chez nous en décembre. Si on regarde encore plus loin dans le temps on voit le LG G7 et pour les moins patients, voici un concept du futur smartphone de la marque avec une texture qui sort de l’ordinaire.

LG G7 : écran borderless, double capteur photo et texture originale

Celui qui sera sûrement opposé au Samsung Galaxy S9 pourrait bien ressembler à ce concept proposé par la chaîne Youtube Concept Creator. On se retrouve face à un smartphone doté d’un écran borderless qui devrait proposer une définition de 1440 x 2880 pixels. Une encoche est présente sur la partie supérieure de la face avant comme sur l’iPhone X mais elle est beaucoup moins prononcée. C’est là que prend place la caméra frontale du terminal. Une autre encoche figure sur la partie inférieure. Les deux accueillent un haut-parleur.

Sur la face arrière, vraisemblablement en verre, se situe un double capteur dorsal. Un capteur d’empreintes digitales se trouve sous ce module. La texture est légèrement bosselée à l’arrière. Ce serait intéressant de voir si ce type de surfaces est confortable. Un port Jack 3.5 mm est bien présent et prend place sur la partie supérieure du LG G7.

Le G7 devrait embarquer un processeur Snapdragon 845 et être dévoilé début 2018 lors de la prochaine édition du MWC de Barcelone.

Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept et ce que vous voulez voir sur le LG G7.