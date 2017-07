Le LG G6+ se dévoile dans une première vidéo officielle

Il y a quelques semaines, LG a dévoilé une version plus grande de son flagship phare, à savoir G6. Le nouveau modèle a ainsi été baptisé LG G6+. Celui-ci dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires. Aujourd’hui, le smartphone se dévoile dans une première vidéo officielle.

Contrairement au LG G6 ordinaire, qui ne proposait pas la fonction de charge sans fil, le G6+ présentera cette fonctionnalité. Le nouveau LG G6+ est également livré avec des écouteurs de haute qualité de B & O PLAY. Il dispose également de 128 Go de mémoire flash interne.

Le premier spot publicitaire du LG G6+

En effet, une première vidéo officielle de la version plus grande du G6 a été publiée. En plus de ces nouvelles fonctionnalités, le smartphone comprend également deux nouvelles couleurs : Optical Marine Blue et Optical Terra Gold. Couleurs qui débarqueront aussi sur le G6 original.

Le smartphone présente une résistance à l’eau IP68, ce qui signifie que vous pouvez théoriquement immerger l’appareil jusqu’à 1 mètre sous l’eau pendant 30 minutes, et il sera également résistant à la poussière.

En dehors de ces changements, le G6+ ressemble beaucoup au modèle original. Le changement majeur sur ce G6+ reste sa mémoire vive qui passe à 6 Go. Alors que celle du G6 original est de 4 Go. L’appareil sera lancé en Corée du Sud ce mois-ci, bien que les prix et les disponibilités n’ont pas encore été révélés. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà regarder cette vidéo.

Que pensez-vous de ce spot publicitaire ?