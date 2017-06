Les LG G6 Pro et G6 Plus seront lancés le 27 juin pour aider à développer le service LG Pay

LG a lancé son service de paiement mobile en Corée du Sud plus tôt ce mois-ci, qui fonctionnera avec le smartphone phare de l’entreprise, à savoir le LG G6. Cependant, afin de développer davantage l’utilisation de LG Pay, le fabricant de smartphones sud-coréen a décidé de lancer deux modèles dérivés du LG G6. Il s’agit du G6 Pro et du G6 Plus.

Dans le but de ne pas se faire distancer par les leaders mondiaux de smartphones Apple et Samsung ; LG Electronics avait annoncé qu’elle allait lancer sa propre plate-forme de paiement mobile. Le nouveau service a été baptisé « LG Pay », et il a fait ses débuts en Corée du Sud en juin. Un média coréen a déclaré que les deux smartphones seront lancés le 27 juin avec les trois principaux opérateurs (SK Telecom, LG Telecom et KTF) dans les pays offrant les smartphones.

LG : un G6 Pro et G6 Plus pour accompagner LG Pay

En ce qui concerne les prix, le LG G6 Pro sera disponible en Corée du Sud pour environ 715 $, soit 640 €, tandis que le modèle G6 Plus coûtera 890 $ soit 796 €. Peu de détails sur leurs spécifications sont disponibles pour le moment, mais il semble que LG introduira une nouvelle option de couleur appelée « Astro Black », qui est destiné à distinguer ces modèles de la variante standard G6. LG a utilisé une méthode inhabituelle pour appliquer cette couleur sur les téléphones afin que les utilisateurs puissent voir des tonalités de noir différentes en fonction de l’angle des rayons lumineux.

Nous avons également appris que le LG G6 Plus viendra avec un stockage de 128 Go à l’intérieur et une charge sans fil, disponible pour le LG G6 uniquement aux États-Unis. Tandis que, le LG G6 Pro sera livré avec la moitié de la mémoire interne incluse dans le G6, soit 32 Go.

LG n’a pas encore confirmé l’arrivée du G6 Pro et du G6 Plus en Corée du Sud, il est donc impossible de dire pour l’instant s’il sera lancé ou non dans d’autres pays au cours des prochains mois.

Que pensez-vous de ces deux nouveaux modèles ? Dites-le nous en commentaire.