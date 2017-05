LG G6 Mini : une version allégée du G6 serait en préparation avec un grand écran borderless

Comme à son habitude, le constructeur sud-coréen devrait prochainement présenter une version Mini de son smartphone de l’année. Il s’agirait du LG G6 Mini et celui-ci devrait succéder naturellement au LG G5 SE (Special Edition).

LG nous a souvent proposé des versions allégées de ses flagships. Si l’année dernière on a eu droit au G5 SE, 2015 a été marquée par la sortie des G4c et G4 Beat, et 2014 a vu naître les G3 Beat et G3 A. Ces smartphones ne sont pas tous sortis chez nous et se sont tournés vers le marché du milieu de gamme.

LG G6 Mini : un smartphone haut de gamme cette fois ?

Bien évidemment, ne vous attendez pas à avoir sous les yeux les caractéristiques du LG G6. D’après le document que le site Technobuffalo a eu entre les mains, le LG G6 Mini aurait une dalle borderless de 5.4 pouces mais toujours avec le même ratio que son grand frère (18:9) et un rapport taille-écran impressionnant de 80% pour un format plutôt compact.

Les versions Lite des flagships de LG ont toujours été inférieures aux versions standards dans plusieurs domaines. Le LG G5 SE est une exception dans la mesure où il embarque la même dalle que le G5 mais niveau performances, il est en dessous. Il se peut que le LG G6 Mini soit beaucoup plus musclé que les précédents modèles allégés puisqu’il devrait tout de même posséder un écran sans bordures.

On rappelle que le LG G6 dispose d’un écran de 5.7 pouces, d’un Snapdragon 821 épaulé par 4 Go de RAM, d’une ROM de 32/64 Go extensible, d’un double capteur dorsal de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 millions de pixels. À noter qu’il est certifié IP68 et qu’il tourne sous Android 7.1 Marshmallow.

Êtes-vous pour ou contre la sortie d’un LG G6 Mini ? Dites-le nous dans les commentaires !