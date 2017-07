Les smartphones font diminuer la vente de chewing-gums

Les chewing-gums connaissent une baisse significative de leurs ventes depuis plusieurs années. La raison de cette chute selon des spécialistes serait l’omniprésence des smartphones dans la vie quotidienne.

C’est une information surprenante mais vraie. En effet, durant les 5 premiers mois de l’année, la vente des chewing-gums auraient chuté de 7 %. Il y a trois ans, la baisse avait même atteint un nombre à deux chiffres. Cette spirale noire continue de frapper l’industrie du chewing-gum et rien n’y personne semble pouvoir y mettre un terme malgré le déploiement de grandes mesures. Pourquoi un produit numérique ferait chuter un produit alimentaire ? La réponse est fournie par Mathias Dosne, directeur de Mondelez en France.

Notre dépendance à consuter nos smartphones serait la cause de cette baisse de vente

La vente des chewing-gums lors de son apogée était fortement due à l’endroit stratégique où ils étaient placés. Proches de la caisse, pendant l’attente, le client était souvent tenté d’ajouter ces friandises dans son panier. Le consommateur était aussi amené à en prendre afin de calmer les enfants. C’est là où le smartphone interviendrait. Désormais lors de la queue, on serait de moins en moins nombreux à regarder ce qui se passe autour de nous à cause de notre concentration sur notre mobile. Par conséquent, l’endroit ne serait plus aussi stratégique qu’il était. Par ailleurs, les smartphones ne seraient pas les seuls responsables de cette perte de vitesse. Les caisses automatiques feraient aussi partie de l’équation. Cette idée de Mathias Dosne laisse entendre que les innovations technologiques ne seraient pas dans l’intérêt des chewing-gums. Cependant, l’industrie n’aurait pas dit son dernier mot et aurait trouvé une nouvelle façon de vendre. Celle-ci impliquerait les réseaux sociaux. On attend donc de voir si cette nouvelle technique relancera l’industrie qui a connu tant de succès.

