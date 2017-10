Les Samsung Galaxy S8 et S8+ ont un souci de reboot intempestif

Des utilisateurs des Samsung Galaxy S8 et S8+ ont rapporté un nouveau type de problème. Selon eux, leurs smartphones redémarrent de façon intempestive.

Disponibles depuis le mois d’avril, les Samsung Galaxy S8 et S8+ se sont déjà vendus à des millions d’exemplaires. Ces terminaux de la marque sud-coréenne ont largement séduit les consommateurs par leur design marqué par un affichage AMOLED étiré sur les tranches gauche et droite. À cela s’ajoute un ratio taille-écran qui est parmi les plus élevés de l’univers Android (83,6 % pour le Galaxy S8 et 84 % pour la version « plus »).

Quoi qu’il en soit, les qualités de ces terminaux ne signifient pas qu’ils sont totalement dépourvus de défauts. En témoigne le fait que quelques jours seulement après leur mise à disposition, des utilisateurs avaient signalés des problèmes au niveau de l’affichage. En effet, l’écran avait tendance à virer au rouge. Heureusement que la firme a pu corriger ce défaut à temps par le biais d’une mise à jour. Mais apparemment, tout n’est pas réglé puisque des possesseurs des Galaxy S8 et S8+ font face en ce moment à un souci de reboot intempestif.

Samsung Galaxy S8 : des redémarrages sauvages très ennuyeux

Les utilisateurs des Galaxy S8 et S8+ victimes de ce bug n’ont pas tardé à réagir sur les forums de Samsung. Selon eux, l’appareil redémarre sans raison apparente. Le problème se manifeste d’ailleurs aussi bien en usage normal qu’en veille. Dans certains cas, le smartphone redémarre plusieurs fois en quelques heures. Et le pire, c’est qu’après le reboot, les icônes de l’écran d’accueil changent d’emplacement. Pour l’heure, Samsung ne s’est pas encore prononcé sur le sujet, mais les soupçons se tournent vers la gestion de la carte micro SD. Espérons en tout cas qu’elle déterminera dans le plus bref délai l’origine de ce bug afin d’en trouver rapidement des solutions.

Êtes-vous victime de ce reboot intempestif des Galaxy S8 et S8+ ? Dites-le nous en commentaire.