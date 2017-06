Les prochains smartphones pourraient être dotés d’un écran indestructible

Des smartphones munis d’un écran incassable ? Cela sera peut-être possible dans un avenir proche. Explications.

De nombreux chercheurs dispersés dans des universités du monde entier ont élaboré un matériau capable de résister aux chocs. Il serait très conductible. Par conséquent, il pourrait même être utilisé pour les écrans tactiles. Ce verre semblerait être très spécial puisqu’il détrônerait les meilleurs écrans de smartphones actuels. En plus de résister aux chocs, il serait capable de se charger grâce à la lumière du soleil. La présence de fullerène de Buckminster, une molécule que l’on trouve dans les cellules photovoltaïques, serait à la base de cette prouesse. Ce type de verre pourrait radicalement bouleverser le marché du smartphone. En effet, qui peut à ce jour penser à un mobile avec un écran incassable qui serait d’autant plus rechargeable sans fil. Il serait encore en cours de développement.

Ce matériau n’est pas encore au point

Ce verre est composé d’un mélange, de nitrure de bore, de fullerène de Buckminster et de graphène. Les chercheurs qui sont à la tête de cet équipement, se trouvent dans des universités de plusieurs pays différents. Le Japon, les États-Unis et l’Angleterre entre autres. Ce verre révolutionnaire n’est pas encore tout à fait au point. Le premier smartphone à l’écran incassable ne devrait donc pas voir le jour prochainement. Ces chercheurs essayeraient encore de trouver la solution pour rendre ce matériau conductible, c’est-à-dire de contrôler le signal électrique qui le traverse. À ce jour, voilà la grande interrogation sur laquelle réfléchissent ses inventeurs. Néanmoins rien que de pouvoir imaginer que cela est possible, relève déjà d’un exploit conséquent. Nous attendons donc avec impatience, le premier mobile muni de ce matériau.

