Les processeurs graphiques des iPhone pourraient-ils finir dans des smartphones Android ?

Le fonds d’investissement chinois Canyon Bridge a racheté Imagination Technologies, la société en charge de la conception des puces graphiques des iPhone. D’ici peu, des terminaux asiatiques, sous Android bien évidemment, devraient donc profiter des GPU fabriqués par l’entreprise britannique.

Finalement, Imagination Technologies pourra faire face à ses concurrents. Alors qu’il y a quelques mois, la société britannique était dans l’impasse en raison d’une décision prise par Apple, aujourd’hui, nous apprenons qu’elle a trouvé un acquéreur. Pour rappel, la Pomme avait indiqué en début d’année qu’elle n’utiliserait plus les GPU PowerVR d’Imagination Technologies pour les nouvelles générations de processeurs Apple Ax des iPhone et iPad. Celle-ci avait ensuite parlé d’une possibilité de rachat, mais au final, elle a choisi de former sa propre équipe dont les membres ne sont autres que des anciens ingénieurs de la firme britannique.

625 millions d’euros pour le rachat de la société conceptrice des GPU des iPhone

Afin de prendre le contrôle d’Imagination Technologies, Canyon Bridge Capital Partners, le fonds d’investissement chinois, a dû verser la somme de 550 millions de livres, soit environ 625 millions d’euros. Il est donc fort possible que des smartphones Android embarquent un jour des processeurs graphiques PowerVR. D’ailleurs, ce rachat devrait permettre aux fondeurs asiatiques tels que MediaTek ou Rockchip d’utiliser des GPU PowerVR sur leurs prochains SoC et, ainsi, de concurrencer les Adreno de Qualcomm ou encore les Mali d’ARM. Pour Canyon Bridge, cet investissement représente une valeur sûre, leur but étant d’investir « dans le talent et l’expertise du Royaume-Uni afin d’accélérer l’expansion d’Imagination, particulièrement en Asie, où sa plateforme technologique mènera la globalisation des innovations britanniques ».

Que pensez-vous de ce rachat d’Imagination Technologies par Canyon Bridge Capital Partners ?