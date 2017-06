Les opérateurs ont mis fin aux frais de roaming en Europe

Aujourd’hui est un jour à marquer d’une pierre blanche. En effet, les opérateurs ont mis fin aux frais d’itinérance (roaming). Ce qui est un grand changement. Les consommateurs auront donc la possibilité de surfer sur internet et téléphoner à leurs proches depuis les pays européens sans avoir des frais supplémentaires à gérer.

Les utilisateurs européens seront ravis d’appendre cette nouvelle. Les frais de roaming ont enfin disparu en Europe. Ils n’auront plus à craindre des frais supplémentaires à cause d’appels téléphoniques passés depuis les pays européens. Plus besoin d’éteindre son smartphone pour éviter les mauvaises surprises.

C’est enfin la fin du roaming en Europe !

Il est donc temps de dire enfin au revoir aux frais de roaming. Fini, les surprises ! Surtout au moment de la réception des factures téléphoniques. Certains utilisateurs avaient pour habitude d’éteindre carrément leur téléphone pour éviter tout risque. Les consommateurs étaient capables de capable de payer environ 5 euros par minute pour les appels vocaux, et 2 euros par SMS. Et lorsqu’il s’agissait de navigation sur le web, ceux-ci pouvaient payer 5 euros par Mo de données mobile. Tout cela revenait très cher à la longue. Il a fallu près de 10 ans pour que cette décision soit enfin appliquée. Avec cette nouvelle règle, les consommateurs pourront simplement utiliser leurs abonnements téléphoniques pendant leurs voyages en Europe comme bon leur semblera sans crainte. C’est une politique plus équitable. En revanche, certains opérateurs n’ont pas apprécié cette nouvelle réglementation. Puisque que ces frais d’itinérance constituaient quand même 4 milliards d’euros par an pour des pays tels que la France. Euro-Information Telecom, l’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) qui regroupe plusieurs marques telles que NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Auchan Télécom et Cdiscount, a été le premier MVNO à annoncer les changements pour la fin des frais d’itinérance (roaming) en Europe.

Que pensez-vous de cette nouvelle réglementation ? Dites-le nous en commentaire.