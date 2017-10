Les montres connectées Android Wear ne figurent plus sur le magasin en ligne de Google

Alors que de nombreux produits Google viennent tout juste d’être annoncés, nous apprenons que les montres connectées Android Wear ont été éjectées de la boutique en ligne du géant de l’internet.

Cette décision de Google semble une nouvelle fois confirmer que le marché des smartwatch se porte mal. En effet, la firme de Mountain View a récemment déréférencé les montres connectées Android Wear de son magasin en ligne. D’ailleurs, on peut dire que les ventes de ce type d’objets connectés n’ont jamais explosé. Si la Pomme continue de proposer des modèles destinés au grand public, les constructeurs asiatiques comme Asus et Lenovo semblent de plus en plus pessimistes. Dans la plupart des cas, les fabricants ciblent des catégories spécifiques d’utilisateurs. Aussi, force est de reconnaître que les modèles récents s’adressent majoritairement aux sportifs. De son côté, Google semble donc faire partie de ceux qui ne croient plus réellement en l’avenir de ces accessoires connectés.

Android Wear : une décision prise il y a longtemps

En effet, d’après une source proche du dossier, ce choix de Google découle d’une décision qui remonte en 2016. En tout cas, elle ne signifie pas la fin d’Android Wear, mais juste un changement de stratégie commerciale. La firme souhaite en réalité mettre en avant les produits les plus populaires. D’ailleurs, beaucoup de boutiques en ligne commercialisent encore les produits animés par cet OS mobile. Et au vu de la tendance actuelle, ce sont les marques de mode et de luxe telles que Swarovski, Michael Kors ou Louis Vuitton qui sont les plus convoitées. Il est difficile d’imaginer que leurs produits soient référencés sur la boutique de Google…

