Les meilleurs forfaits bloqués 4G+ du moment

Quel abonnement 4G+ bloqué souscrire actuellement ? Pour vous permettre d’avoir des réponses à cette question, nous vous invitons à consulter cette sélection des meilleurs forfaits du moment tenant compte de cette caractéristique.

Forfait B-And-You Bloqué 1Go sans mobile sans engagement

Le forfait B-And-You Bloqué 1Go sans mobile sans engagement est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une offre mobile permettant de limiter les dépenses en télécommunication, notamment en data. Accessible à moins de 15 € par mois, cet abonnement est sans engagement. Aussi, on peut changer de formule d’abonnement à tout moment. Profitez également d’une communication voix illimitée vers les numéros sur le sol français. En tout cas, c’est au niveau de la data que ce forfait semble le plus intéressant. Il permet de surfer en qualité 4G+ sur le réseau Bouygues Telecom. Et les 1 Go de données octroyées sont utilisables à tout moment. Cependant, on ne peut plus continuer à surfer une fois tout ce volume consommé.

Forfait Sosh bloqué 2h 50Mo sans engagement

Le forfait Sosh bloqué 2h 50Mo sans engagement est une offre pas cher qui convient à toutes les catégories d’internautes. Permettant de surfer en qualité 4G+ sur le réseau d’Orange, il se distingue par le fait que la connexion internet sera bloquée au-delà de 50 Mo. En clair, il s’agit d’un abonnement qui vous permettra de maintenir un smartphone connecté, mais qui vous offre aussi une parfaite maîtrise de votre consommation data. Cet abonnement sans engagement propose un forfait appel de deux heures. A cela s’ajoute la possibilité d’envoyer des SMS et MMS vers tous les opérateurs en 24h/24.

Forfait Orange Mini Bloqué 2h 5Go avec mobile engagement 12 mois

Le forfait Orange Mini Bloqué 2h 5Go avec mobile engagement 12 mois convient à ceux qui souhaitent souscrire une formule à la fois fiable et pas cher. Pour seulement 11,99 € par mois, il met à disposition une enveloppe data de 5 Go qui offre une connexion internet 4G/4G+. Pour couronner le tout, l’utilisateur ne peut plus continuer à surfer une fois tout ce volume consommé. Le forfait Orange Mini Bloqué 2h 5Go avec mobile engagement 12 mois procure ainsi une parfaite maîtrise des dépenses internet. D’ailleurs, elle comprend une communication voix d’une durée de 2 heures vers la France. S’y ajoute le fait que les SMS ainsi que les MMS sont illimités vers tous les opérateurs.

Forfait B-And-You 24/24 bloqué 20Mo sans engagement

Vous avez besoin d’un abonnement mobile pas cher répondant à vos attentes en termes de limitation de la consommation internet ? Le forfait B-And-You 24/24 bloqué 20Mo sans engagement vous conviendra parfaitement. Cette offre se distingue par le fait qu’elle est sans engagement et donne accès aux réseaux 4G et 4G+ de Bouygues Telecom. Grâce aux 20 Mo de data fournies, vous serez tenu au courant des activités en ligne grâce aux différentes notifications. D’ailleurs, ce forfait donne accès aux 700,000 hotspots WiFi de Bouygues Telecom. Les appels téléphoniques vers le territoire national sont illimités.

Forfait La Poste Mobile 3h bloqué 200Mo avec mobile engagement 24 mois

Un abonnement mobile particulièrement intéressant, le forfait La Poste Mobile 3h bloqué 200Mo avec mobile engagement 24 mois est adapté aux besoins des mobinautes qui souhaitent réduire leur consommation en data. En effet, la connexion internet sera bloquée au-delà de 200 Mo. Pour ce qui est des appels téléphoniques, l’utilisateur dispose d’un forfait permettant d’appeler durant 3 heures au total. Comme d’habitude, les SMS ainsi que les MMS sont illimités vers tous les opérateurs en 24h/24. Cet abonnement mobile avec engagement de 24 mois donne en outre accès aux hotspots WiFi La Poste mobile.

Avez-vous trouvé dans ce comparatif de forfaits l’abonnement mobile idéal ? Dites-le nous en commentaire.