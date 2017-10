Les meilleures tablettes pas cher compactes du moment

Envie d’adopter une tablette compacte qui ne nécessite pas beaucoup d’effort en termes de prix ? Voici le comparatif des meilleures tablettes dans cette gamme.

Acer Iconia One B1-780 16Go Noir

L’Acer Iconia One B1-780 16Go Noir est conçue pour le divertissement et la productivité grâce à sa configuration technique intéressante et sa compacité. Elle fait profiter d’une navigation fluide en toute circonstance. Vous pouvez l’utiliser pour faire tourner des applications gourmandes en ressources que ce soit un jeu ou une appli liée à votre travail. Équipée d’une dalle LCD de 7 pouces d’une définition de 1280 x 720 pixels, elle offre un affichage à couper le souffle. Cette tablette ACER comporte un processeur quad-core de 1,3 GHz épaulé par une mémoire vive de 1 Go. Sa mémoire de stockage interne de 16 Go peut être étendue avec une carte jusqu’à 32 Go.

Alcatel Pixi 3 7 Pouces Noir

L’Alcatel Pixi 3 7 Pouces Noir répond aux besoins de toutes les catégories d’utilisateurs. Bien configurée pour une tablette Android de sa gamme, elle est fluide et est capable de faire preuve d’une grande réactivité quelle que soit la tâche à laquelle elle est attribuée. En effet, cette tablette de 7 pouces pas cher comporte un SoC MediaTek MT8127. Il s’agit d’un processeur quad-core cadencé à 1,3 GHz. À cela s’ajoute une mémoire vive de 512 Mo. Pour ce qui est du volet graphique, cette tablette Alcatel embarque un écran TFT de 7 pouces d’une définition de 1024 x 600 pixels. La fonction photo est servie par un appareil photo frontal de 0.3 million de pixels.

Archos 70 Xenon Color Blanc

Proposée à petit prix, mais dotée d’une belle performance, l’Archos 70 Xenon Color Blanc vous permet d’accomplir de nombreuses tâches en toute facilité. Elle est propulsée par un processeur Mediatek MT8321 quad-core dont la fréquence d’horloge est de 1.3 GHz. Celui-ci est couplé avec 1 Go de mémoire vive pour assurer une exécution rapide des applications. Côté affichage, cette tablette Archos dispose d’une dalle de 7 pouces avec une résolution de 1024 x 600 pixels, de quoi permettre de bénéficier d’un affichage de bonne qualité. Sa mémoire de stockage de 8 Go est extensible jusqu’à 32 Go par le biais d’une carte microSD. Servez-vous alors de cette tablette Android pour sauvegarder vos documents. D’ailleurs, elle est équipée d’un emplacement pour carte SIM pour que vous puissiez surfer sur internet partout et vous en servir pour effectuer des appels téléphoniques.

Asus ZenPad Z170C 7 pouces 16Go Métal

Une tablette compacte pas cher, l’Asus ZenPad Z170C 7 pouces 16Go Métal vous permet de tout faire en mobilité. Elle comporte un SoC quad-core Intel Atom x3-C3200. Celui-ci est associé avec une mémoire vive de 1 Go pour une meilleure prise en charge de vos applications et fichiers multimédias. Comportant une dalle LCD de 7 pouces, cette tablette Asus supporte très bien les contenus HD. D’ailleurs, elle dispose d’un appareil photo dorsal de 2 mégapixels et d’une webcam de 0,3 mégapixel vous permettant d’effectuer des appels vidéo et de prendre des photos à la hâte. L’alimentation est fournie par une batterie Li-Po de 3450 mAh dont l’autonomie est de 8 heures.

Samsung Galaxy Tab A 7 pouces 4G (2016) Blanc

Performante et pratique, la Samsung Galaxy Tab A 7 pouces 4G (2016) Blanc renferme une puce capable de faire tourner facilement les applications énergivores. En effet, il s’agit d’un SoC quad-core couplé avec 1 Go de mémoire vive. Côté affichage, elle dispose d’un écran TFT de 7 pouces. Le volet photo est servi par un APN dont la résolution est de 5 millions de pixels et par une caméra frontale de 2 millions de pixels. Pour ce qui est de l’alimentation, cette tablette Samsung pas cher renferme une batterie de 4000 mAh permettant de l’utiliser de façon intense. La Samsung Galaxy Tab A 7 pouces 4G (2016) Blanc est une tablette 4G. Donc, vous pouvez l’utiliser pour profiter de votre forfait mobile.

Dites-nous en commentaire l’ardoise compacte pas cher de votre choix parmi ces tablettes !