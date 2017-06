Les LG G6 Pro et Plus pourraient être lancés à la fin du mois de juin

D’après ETNews, les LG G6 Pro et Plus pourraient débarquer à la fin du mois de juin. De quoi amplifier le succès du G6.

Début mai, on vous parlait de la probabilité de voir prochainement un LG G6 Mini. Mais là, ce sont les versions Pro et Plus du célèbre flagship sud-coréen qui font parler d’elles et qui pourraient arriver fin juin.

LG G6 Pro et Plus : une arrivée à la fin du mois ?

Le LG G6 a rencontré un succès plutôt mérité même si nous avons regretté l’absence du Qualcomm Snapdragon 835. La marque sud-coréenne pourrait attirer encore plus de monde avec une version Pro et une version Plus. Cela lui permettrait également de conforter sa place sur le marché du haut de gamme. Attention, ce ne sont que des rumeurs qui figurent sur le site coréen ETNews. D’après lui, le LG G6 Plus aurait une mémoire interne de 128 Go sans doute extensible avec une carte microSD. ETNews parle aussi d’un système de recharge sans fil. Son prix serait de 1 000 000 Won soit 891 dollars ou 794 euros. Quant au LG G6 Pro, il devrait proposer un espace de stockage interne de 32 Go et un prix de 790 000 Won (704 dollars, 627 euros). Les deux versions conserveraient le Snapdragon 821 (toujours pas de Snapdragon 835) et l’écran Full Vision de 5.7 pouces. LG pourrait donc continuer sa sa bonne lancée. On rappelle que le constructeur a vendu au premier trimestre 7.3 millions de smartphones (+ 3% par rapport à 2016), ce qui correspond à un cinquième du marché. Pour l’instant, LG n’a pas donné plus d’informations sur ces téléphones mais s’ils doivent sortir à la fin du mois, on en aura sûrement dans quelques jours !

Êtes-vous intéressé par l’un de ces deux smartphones ? Dites-le nous dans les commentaires, nous avons hâte de les lire !