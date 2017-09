Les iPhone 8 et iPhone 8 Plus peinent à galvaniser les foules le jour de leur sortie

Il semble que les iPhone 8 et 8 Plus vont rester dans l’ombre de l’iPhone X. Preuve en est : les gens ne se pressent pas devant les Apple Store qui ont ouvert en premier en Asie et en Océanie. Ce n’est pas non plus l’effervescence sur les réseaux sociaux.

C’est aujourd’hui que les iPhone 8 et 8 Plus ont commencé à être commercialisés et ce n’est pas vraiment la cohue devant les Apple Store ni même sur Google et les réseaux sociaux. Il est évident que les Applefans attendent avec impatience la sortie de l’iPhone X prévue pour le 3 novembre prochain. La firme à la pomme a-t-elle eu une bonne idée en annonçant trois iPhone ?

iPhone 8 et iPhone 8 Plus : un lancement pas très encourageant

Normalement, la sortie d’un iPhone attire une foule monstrueuse mais cette fois, on a comme l’impression d’être face à un encéphalogramme plat.

D’après Reuters, les gens ne se précipitent pas devant les Apple Store en Asie et en Océanie qui ont été les premiers à ouvrir. La file d’attente à Sydney était quasiment inexistante quand on la compare à celles créées par les précédentes générations. En effet, seules 30 personnes attendaient dans la rue George Street.

À Paris, même constat comme on peut le voir sur le tweet de Joël Wirsztel de Satellifax.

8h13 le jour d’ouverture des ventes : AppleTV 4K ? C’est fait ! AppleWatch 3 ? C’est fait ! Aucune affluence et des dispos pour presque tout pic.twitter.com/ZJZGnkeOJO — Joël Wirsztel (@joelwir) September 22, 2017

En parlant des réseaux sociaux, c’est aussi terriblement calme. Les #iPhone 8 et #iPhone 8 Plus ne font plus partie des tendances mondiales sur Twitter. L’iPhone 8 n’est pas non plus une star sur Weibo, le réseau social chinois. Quant aux recherches sur Google, on apprend grâce à Google Trends, que les gens s’intéressent de moins en moins à ces smartphones d’Apple depuis le 16 septembre.

