Les Français privilégient de plus en plus les réseaux sociaux pour communiquer au détriment des SMS

Comme chaque année l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a réalisé une étude afin de connaître l’évolution de notre manière de communiquer. Voici les détails de cette étude dans laquelle on voit l’importance croissante des réseaux sociaux.

Grâce à la montée de la 4G en France, les réseaux sociaux ont vu leurs côtes grimper. Nous sommes de plus en plus à être sur les réseaux sociaux et à les utiliser pour s’envoyer des messages ou pour s’appeler. L’étude de l’ARCEP montre que l’on utilise beaucoup moins les SMS et les appels téléphoniques pour communiquer. Par conséquent cette année, notre communication a beaucoup plus évolué sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux : l’avenir de la communication

Selon cette étude les Français ne favorisent plus les texto et les appels comme ils le faisaient auparavant. En effet depuis 2014, la consommation n’évolue plus. Pour les coups de fil passés depuis un mobile, elle reste cantonnée à + 5,4 %. Une baisse significative a été constatée pour les appels téléphoniques depuis une ligne fixe (- 9,4%). Les SMS qui dominaient depuis très longtemps notre mode de communication ont eux aussi stagné avec 203 milliards de SMS envoyés par année, alors que la statistique était en constante augmentation. Tous ces chiffres sont certainement dus à l’évolution de la 4G, qui ne cesse de progresser depuis 2014 (+ 26%). Cette évolution donne le sourire aux réseaux sociaux où la communication des Français commence à être de plus en plus présente. Nul ne doute que ces chiffres devraient se confirmer lors de la prochaine étude de l’ARCEP.

