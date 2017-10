Les Français dépensent de plus en plus d’argent dans les applications !

À en croire cette étude réalisée par App Annie pour le compte du Figaro, le marché des applications mobiles connaît un rythme de croissance fracassant en France. Cet exploit continuera d’ailleurs pendant des années. Rien qu’en 2017, les entreprises derrière ces outils que l’on utilise sur smartphones et/ou tablettes devraient se partager la somme de 655 millions d’euros. Autant dire que ce débouché représente une grande perspective pour les sociétés évoluant dans le secteur, d’autant que sur un an, la hausse a atteint 42 %. Pendant le seul second semestre de l’année en cours, le chiffre d’affaires total grâce aux ventes d’applis a même atteint 390 millions d’euros.

Plus de 936 millions d’euros de revenus grâce aux applications

Cette étude menée par App Annie semble une nouvelle fois confirmer la domination des applications iOS sur celles conçues pour les terminaux Android. En effet, elle a permis de savoir que la plus grosse place de marché pour les applications en valeur n’est rien d’autre que l’Apple Store avec 55 % des revenus, mais en termes de nombre de téléchargements, c’est Android qui gagne, 65 % des applis téléchargées étant installées sur des terminaux animés par le système d’exploitation de Google. Sans conteste, ce sont les jeux vidéo qui sont les applications les plus rémunératrices, et ce, bien qu’ils ne soient pas considérés par cette étude.

Par ailleurs, on sait aussi grâce à cette publication effectuée par le Figaro que les revenus générés grâce aux utilisations des applis mobiles devraient se chiffrer cette année à 936 millions d’euros. Les plus importants sont attribués aux applications de réseaux sociaux telles que Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter ou encore Snapchat.

Votre avis sur cette étude conduite par App Annie nous intéresse. À vos claviers !