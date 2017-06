Les forfaits Prixtel peuvent désormais être utilisés depuis les DOM et l’Europe !

Les forfaits ajustables de Prixtel viennent d’évoluer. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser tous leurs avantages depuis les DOM et l’Europe.

Avec la mise à jour des forfaits Prixtel, vous allez pouvoir appeler, envoyer des SMS/MMS et vous connecter à Internet depuis l’Europe et les DOM sans surcoût !

Forfait L’essentiel et forfait Le Complet de Prixtel : vous pouvez désormais communiquer depuis l’Europe et les DOM comme en France

Le forfait L’essentiel de Prixtel est fait pour les utilisateurs qui consomment peu. Depuis la France, l’Europe et les DOM, il vous sera possible de passer de 2h à 6h d’appels. Les SMS et les MMS sont illimités donc vous allez pouvoir envoyer autant de textos que vous voudrez à vos amis, vos collègues ou à votre famille. Enfin, vous aurez à votre disposition une enveloppe data qui peut passer de 10 Mo à 200 Mo. Vous profitez de la 4G et de la 4G+ sur le réseau Orange. En fonction de votre consommation mensuelle, la facture de cet abonnement sans engagement varie de 2 euros à 7.99 euros par mois.

Le forfait Le Complet de Prixtel est également ajustable. Cette fois, les appels tout comme les SMS/MMS sont illimités. À noter que les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes d’Europe, des DOM et d’Amérique du Nord. L’enveloppe data de départ est de 3 Go mais si vous en voulez plus, elle pourra atteindre jusqu’à 30 Go. Vous aurez à votre disposition jusqu’à 5 Go d’Internet par mois en 4G et 4G+ en Europe et DOM. Vous bénéficierez de la 4G et de la 4G+ sur le réseau SFR. Là encore, il s’agit d’un forfait sans engagement dont le prix varie de 9.99 euros à 19.99 euros par mois.

> Forfait L’essentiel

> Forfait Le Complet

Vous avez des questions ? Posez-les dans les commentaires, nous reviendrons rapidement vers vous !