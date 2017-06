Les forfaits La Poste Mobile et RED sont désormais utilisables depuis l’Europe et les DOM

Il y a du nouveau pour les forfaits La Poste Mobile et RED. En effet, ceux-ci sont sont désormais utilisables depuis l’Europe et les DOM comme en France. Vous pourrez profiter pleinement de vos abonnements, et ce, même en vacances.

La Poste Mobile et RED ont décidé de mettre à jour leurs forfaits. Avec La Poste Mobile vous pourrez profiter d’une multitude d’abonnements. Notamment les forfaits 2h 5Go à 9.99 €/mois, 10Go à 12.99 €/mois, 60Go à 18.99 €/mois. Tandis que les forfaits RED proposent 30Go à 10€/mois, 15 Go à 15 €/mois, 100Go à 20 €/mois.

Grâce à ces offres, vous pourrez envoyer autant de SMS et de MMS que vous voudrez à tous vos contacts. Avec ces abonnements, vous profiterez également de 2h, 5h voire des appels carrément illimités en France métropolitaine et DOM vers tous les portables et les fixes.

Vous aurez à votre disposition, des données mobile allant de 50 Mo à 100 Go, fournies en fonction des forfaits. Vous pourrez disposer de la 4G du réseau de SFR pour vous connecter même à l’extérieur. Profitez d’un débit allant jusqu’à 115 Mbits/s pour naviguer à grande vitesse avec votre Forfait Internet sur votre mobile 4G, où que vous soyez !

Les forfaits SIM sont sans engagement. Pour ceux-là, vous n’aurez donc pas de frais de résiliation à payer si vous voulez changer d’offre.

Ces forfaits comprennent :

• 2h, 5h, appels illimités en France métropolitaine et DOM vers tous les mobiles et les fixes selon les forfaits

• SMS illimités France et DOM /MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine

• 50 Mo à 100 Go d’Internet en débit 4G en fonction des forfaits

• La qualité du réseau de SFR

• Avantage Musique illimitée

SFR Presse

