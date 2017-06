Les forfaits B&You et Bouygues Sensation sont utilisables depuis l’Europe et les DOM

Il est désormais possible d’utiliser son forfait B&You ou Bouygues Sensation depuis l’Europe et les DOM. Pratique non ?

Vous voyagez souvent et vous avez besoin de naviguer sur vos pages web préférées depuis l’Europe et les DOM ? Les forfaits B&You et Bouygues Sensation incluent maintenant une enveloppe internet ou une partie dédiée à ces zones. En outre, vous pourrez envoyer des SMS/MMS et passer des appels depuis l’Europe. Pas de frais supplémentaires à l’horizon ! Enfin, la carte SIM Bouygues est désormais à 1 euro au lieu de 15 euros.

Forfaits B&You :

Forfait B&You 24/24 20Mo :

La Série Spéciale B&You 24/24 20Mo à 7.99 euros par mois inclut, comme son nom l’indique, une enveloppe de 20 Mo et la totalité de celle-ci est utilisable depuis l’Europe et les DOM.

Forfait B&You 1Go :

L’enveloppe de 1 Go de cet abonnement sans engagement à 14.99 euros par mois est utilisable dans ces régions.

Forfait B&You 20Go :

Sur les 20 Go offerts par ce forfait B&You, vous pourrez en prendre 5 pour naviguer depuis l’Europe et les DOM.

Forfait B&You 50Go :

Le dernier forfait B&You vous offre la possibilité d’utiliser 10 Go sur les 50 Go qui vous sont octroyés.

Forfaits Bouygues Telecom Sensation :

Forfait Sensation 24/24 20Mo :

Comme sur le forfait B&You 24/24 20Mo, vous pourrez vous servir de la totalité de l’enveloppe data pour vous rendre sur les réseaux sociaux ou sur des sites d’actu.

Forfait Sensation 1Go :

Là aussi, vous aurez accès à 1 Go depuis l’Europe et les DOM pour 22.99 euros par mois.

Forfait Sensation 20Go :

Sur les 20 Go inclus dans ce forfait, 5 Go seront disponibles depuis l’Europe et les DOM.

Forfait Sensation 50Go :

Avec le forfait Sensation 50Go de Bouygues Telecom, vous pourrez vous servir de 10 Go depuis l’étranger dans les zones citées plus tôt.

Forfait Sensation 75Go :

Ici, ce sera 15 Go qui pourront être utilisés sur les 75 Go compris dans cet abonnement avec engagement 24 mois.

Forfait Sensation 100Go :

Avec ce forfait à 99.99 euros par mois, vous aurez la possibilité d’utiliser 25 Go depuis l’Europe, les DOM, les États-Unis et le Canada.

Que pensez-vous de cette mise à jour des forfaits Bouygues Sensation et B&You ? Dites-le nous dans les commentaires !