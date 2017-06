Désormais, tous les forfaits Auchan Telecom sont utilisables en Europe et DOM. Cela va vous permettre d’être joignable même lorsque vous êtes en dehors de la France métropolitaine !

Les forfaits Auchan Telecom sont particulièrement intéressants puisqu’ils évoluent en fonction de votre type de consommation et plus précisément de vos besoins en matière de data. Les prix restent attractifs peu importe l’abonnement choisi. Maintenant, vous pourrez utiliser votre forfait en Europe et DOM.

Les forfaits Auchan Telecom : des offres avantageuses à des prix intéressants

Le forfait 2h :

Le forfait Auchan Telecom 2h 20Mo inclut, comme son nom l’indique, une enveloppe de 20 Mo. Les SMS et MMS sont illimités et vous disposez de 2h d’appels. Depuis l’Union européenne et les DOM, les appels, SMS et MMS sont décomptés du forfait France métropolitaine.

Le forfait appels SMS MMS illimités :

Le forfait Auchan Telecom illimité 20 Mo comprend 20 Mo d’Internet, les appels illimités et les SMS/MMS illimités. Depuis l’Union européenne et les DOM, les appels et les SMS/MMS sont également illimités. L’enveloppe de 20 Mo peut être utilisée en UE et DOM.



