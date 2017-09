Les écrans borderless des iPhone X, Galaxy Note 8 et LG V30 sont-ils une tendance qu’il faut forcément adopter ?

Comme ont a pu le remarquer, les écrans borderless envahissent le marché de la téléphonie, mais finalement, est-ce que ces écrans sont vraiment utiles ?

Si la nouvelle mode est au borderless, on peut tout de même se demander si ces nouveaux écrans 18:9ème sont vraiment utiles au quotidien. D’un côté, les smartphones à écrans borderless tel que le Galaxy Note 8 ou l’iPhone X, permettent une immersion totale à l’utilisateur. Si vous souhaitez visionner une vidéo ou simplement consulter vos photos, les appareils proposent une qualité remarquable. Mais également pour les jeux, plus de distraction, plus de bordures, les appareils vous permettent d’avoir une expérience utilisateur inédite ! Les écrans borderless sont également un plus pour la firme à la pomme. Cette dernière intègre désormais la réalité augmentée dans son iPhone X, ce qui permet aux utilisateurs de profiter à 100% de leurs contenus ! Mais ce nouveau modèle d’écran pose tout de même quelques soucis.

iPhone X, Galaxy Note 8 et LG V30 : a-t-on vraiment besoin d’écrans borderless ?

Il faut tout de même prendre en compte le fait que la plupart des contenus vidéos de la toile, tel que YouTube, adoptent un format 16:9ème. Donc si vous souhaitez regarder des vidéos, vous aurez droit à deux barres noirs sur les côtés de votre écran borderless. La position des haut-parleurs est également un aspect qu’il faut prendre en compte, pour avoir la meilleure expérience possible, malheureusement les smartphones borderless ne nous laisse pas forcément le choix. On est obligé de tenir son smartphone sur les côtés, ce qui bouche généralement la sortie son, pas pratique. La question de l’emplacement du capteur d’empreinte pose également un souci pour les smartphones qui n’en disposent pas au dos, comme l’iPhone X qui propose à la place un système de déverrouillage avec reconnaissance faciale, ce qui peut également poser problème.

Finalement, ce nouveau format permet, certes une immersion complète, mais également une uniformisation du design avant des smartphones. Il est vrai que nous aurons de plus en plus de mal à les reconnaître. Même si cela représente une nouveauté intéressante, il n’est pas nécessaire de changer son smartphone en urgence pour avoir un écran borderless.

Que pensez-vous des écrans borderless ? Dites-le-nous en commentaire !