Les caractéristiques du futur smartphone de Sony se dévoilent grâce à AnTuTu

Alors que l’IFA édition 2017 se rapproche, AnTuTu a dévoilé les caractéristiques du prochain smartphone haut de gamme de Sony. Le constructeur japonais devrait surement profiter de l’événement pour annoncer deux nouveaux flagships. On parle des Sony Xperia G8341 et Sony Xperia G8441. Ce sont donc les caractéristiques de celui-ci qui auraient été dévoilées.

L’IFA, un salon de haute technologie organisé tous les ans à Berlin, il aura lieu du 1er au 6 septembre prochain. À cette occasion, tous les fabricants de smartphone seront présents. Et Sony sera évidemment de la partie lui aussi. Le constructeur japonais présentera ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, connus sous les noms de Xperia G8341 et Xperia G8441. Un de ces smartphones dévoilera-t-il un écran sans bordure de 6 pouces ? Le mystère reste entier. Mais en ce qui concerne le G8441, AnTuTu a déjà dévoilé une grosse partie sa fiche technique.

Sony Xperia G8441 : une grosse partie de sa fiche technique est découverte sur AnTuTu

Au vu des caractéristiques supposées du futur flagship de Sony, il faut le dire, nous sommes un peu inquiets. Pour un smartphone « haut de gamme », sa fiche technique ne semble pas très alléchante. Le mois dernier, nous avions déjà été séduits par le Xperia XZ Premium, un smartphone luxueux et plutôt performant, une fois pris en main. Peut-on dire la même chose sur les deux prochains smartphones de l’entreprise japonaise ? Pour l’instant, il est encore trop tôt pour s’avancer.

Si les rumeurs ont évoqué un écran Full HD (1920 x 1080 pixels), AnTuTu a dévoilé un écran plus modeste, un écran HD (720 x 1280 pixels). Outre sa dalle, les fonctions du téléphone pourront inclure un processeur Snapdragon 835, 4 Go de RAM et 32 ​​Go d’espace de stockage. Pour son OS, le G8441 pourrait tourner sous Android O (8.0.0). En ce qui concerne la photo, le smartphone disposerait de deux capteurs photo de 8 mégapixels sans plus de détails. Il faudra donc attendre l’IFA 2017 pour en avoir le cœur net.

Que pensez-vous de ces caractéristiques ? Dites-le nous en commentaire.