Les batteries en zinc pourraient arriver d’ici 2019 et enterrer les Li-Ion

Les récents cas d’explosion de batteries Li-Ion, à l’instar de celle du Galaxy Note 7, nous montrent à quel point ces dispositifs peuvent être dangereux. Heureusement, la fin du lithium est proche. Des chercheurs ont en effet mis au point une nouvelle génération.

Personne n’est sans savoir que les batteries Li-Ion sont dangereuses, surtout que c’est cette technologie qui est à l’origine de l’échec du Galaxy Note 7. Conscients de ce problème, les scientifiques proposent des solutions plus ou moins fiables pour remplacer ces fameuses batteries. Malheureusement, la plupart sont encore au stade embryonnaire. Mais cette situation devrait bientôt changer puisque des chimistes du Naval Research Laboratory de Washington ont saisi une piste sérieuse qui pourrait être étendue dès 2019 : le zinc. On se demande pourquoi nous n’y avons pas pensé plus tôt, plutôt que de recourir au lithium qui est très instable.

Les batteries de nos smartphones n’exploseront plus…

Grâce à cette nouvelle génération, dès 2019, les risques d’explosion de smartphones diminueront. Mais à quoi doit-on cette fiabilité ? En effet, les chimistes du Naval Research Laboratory ont basé leurs recherches sur le zinc qui est déjà utilisé dans nos piles alcalines. Ce matériau est réputé pour son abondance et sa facilité d’extraction. Le zinc a également l’avantage d’être ininflammable. Cependant, bien qu’elle bénéficie de toutes ces qualités, cette substance présente de petites dendrites qui empêchent le chargement répété des batteries. Pour remédier à cela, les chercheurs du Naval Research Laboratory ont mis au point une solution qui consiste à mélanger de la poudre de zinc, de l’eau et des composés organiques, notamment des huiles. Grâce à cette combinaison, ils ont réussi à créer des batteries en zinc capables de supporter jusqu’à 50 000 cycles de charges. Mais qu’en est-il de l’autonomie ?

Croyez-vous que ces batteries élimeront totalement les risques d’explosion des smartphones ?