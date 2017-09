Les AirPods d’Apple domineraient le marché des écouteurs sans fil !

Les écouteurs sans fil de chez Apple seraient les mieux vendus dans le monde entier. Retour sur un succès inattendu des AirPods de la marque à la pomme.

Les Apple AirPods sont sortis il y a presque un an avec l’iPhone 7. D’abord sceptiques, les fans de la marque à la pomme ont très vite adoptés ces écouteurs sans fil révolutionnaires. Et pour cause, le succès est total.

Apple AirPods : leader sur le marché des écouteurs wireless

Lancé en décembre 2016, les AirPods ont vite conquis les fans d’Apple malgré leur design étonnant et un prix exorbitant de 179 euros.

Selon un rapport de la NPD, un cabinet d’études de marché, les AirPods se sont très bien vendus juste après leur lancement. Il précise d’ailleurs que : « depuis son lancement en décembre, les Apple AirPods représentent 85% des ventes totales d’écouteurs sans fil aux États-Unis. Avec son fonctionnement parfait avec Siri et d’autres commandes vocales, les AirPods agissent vraiment comme une extension de l’iPhone.«

C’est notamment grâce à la puce W1, qui rend l’appairage avec les autres appareils d’Apple facile et rapide, qui peut justifier le succès de ces écouteurs sans fil. Les AirPods dominent donc les autres casques bluetooth comme le Beats By Dre ou encore les Gear Icon X de Samsung.

À l’heure actuelle, Apple semble éprouver des difficultés à approvisionner les clients, dû à une rupture de stock. Un délai de livraison pouvant atteindre jusqu’à 5 semaines est attendu par les fans de la marque à la pomme. Depuis le début de l’année, ce ne sont pas moins de 900 000 AirPods qui ont été vendus aux Etats-Unis. Tout semble sourire à la firme américaine qui va bientôt présenter les nouveaux modèles de l’iPhone 7S, 7S Plus ainsi que de l’Apple Watch 3. Bien entendu, la Keynote du 12 septembre sera principalement l’occasion pour Tim Cook de présenter le nouvel iPhone 8.

Que pensez-vous des AirPods ? En possédez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires !