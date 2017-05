L’Elephone S8 : le smartphone chinois sur les traces du Xiaomi Mi Mix

L’Elephone S8 est le nouveau smartphone du constructeur chinois Elephone. La particularité de celui-ci ; c’est qu’il arborera lui aussi un grand affichage sans bordures. Qui n’est pas sans rappeler le Xiaomi Mi MIX. Le constructeur va bientôt lancer son nouveau flagship. Et ainsi suivre la tendance des smartphones sans bordures.

L’arrivée d’un nouveau smartphone est toujours excitante. Surtout lorsque celui-ci promet de belles caractéristiques. Cette fois, le constructeur chinois ne s’est pas gêné pour copier le design proposé par le Xiaomi Mi Mix de son confrère.

Elephone S8 : copie-conforme du Xiaomi Mi Mix ?

Elephone est une marque chinoise de smartphones située à Shenzhen. Le constructeur Elephone Mobile, est la marque principale de téléphone mobile dans l’entreprise qui exerce dans la fabrication de smartphones. L’entreprise est connue pour ses prix concurrentiels. L’ Elephone S8 embarque un écran Full HD de 6 pouces avec une résolution de 1 920 x 1080 pixels. Ce qui est légèrement inférieur aux 6.4 pouces du Xiaomi Mi Mix.

L’appareil aura un processeur MediaTek Helio X20 à 10 cœurs. Le tout boosté par 4 Go de mémoire vive. En ce qui concerne la capacité interne de stockage ; l’Elephone S8 disposera de 128 Go de mémoire interne. Pour la partie photo, le S8 ne cède pas aux tentations des doubles capteurs photos. On retrouve à l’arrière un capteur de 21 mégapixels, d’une qualité honorable. À l’avant, on retrouve un capteur de 13 mégapixels. Celui-ci devrait se situer sur la bordure inférieure du téléphone. Exactement comme avec le Xiaomi Mi Mix. Le flagship tournera sous l’OS Android 7.0 Nougat.

À première vue, l’Elephone S8 est immédiatement comparable au smartphone Mi MIX de Xiaomi. La marque a la réputation de « fortement » s’inspirer de ses concurrents. Comme c’était le cas avec le précédent Elephone S7 ; qui s’inspirait beaucoup du Samsung Galaxy S7.

Que pensez-vous de cet Elephone S8 ? Dites-le nous en commentaire.