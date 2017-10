Leeve : une application qui casse les frontières entre les étudiants étrangers

Une jeune étudiante française a mis au point une application pour rencontrer des étudiants étrangers. Leeve a été conçue pour casser les frontières entre étudiants.

Laurie Louvet n’a que 22 ans, mais cette étudiante globe-trotteuse possède un esprit très créatif. Elle s’apprête en effet à lancer son application Leeve. Il s’agit d’une application conçue pour permettre aux étudiants du monde entier de se rencontrer. « La vie est beaucoup trop courte pour ne pas en profiter », assure-t-elle. D’ailleurs, c’est la raison qui l’a poussé à mettre au point cette appli 100% française. Leeve sera mise à disposition à partir du 15 octobre prochain. « Son fonctionnement est vraiment très simple », poursuit-elle avant d’ajouter : « sur l’application, qui sera disponible sur Androïd et iOS, on remplit son profil et on indique ses préférences de personnes que l’on veut rencontrer. Le moteur de Leeve va comparer les profils et s’il trouve une personne qui correspond ça match. »

Leeve : « Permettre, dans sa ville, de rencontrer facilement des étudiants qui viennent de l’étranger »

Selon toujours Laurie Louvet « le but est de permettre, dans sa ville, de rencontrer facilement des étudiants qui viennent de l’étranger. Pour pratiquer une langue qui nous intéresse, mais aussi échanger sur plein d’autres domaines. ». Leeve devrait donc pouvoir éliminer la distance entre les étudiants du monde entier. D’ailleurs, il faut dire qu’il est parfois difficile de trouver des amis dans une ville distante de plusieurs milliers de kilomètres. Bao, une jeune étudiante chinoise qui suit des études en commerce international à Rennes éprouve ce sentiment « c’est vrai que c’est plus facile pour moi de sortir avec des compatriotes, mais j’aimerais aussi trouver des amis français qui s’intéressent à la Chine et qui me feraient aussi découvrir mieux la culture française. » En tout cas, Laurie Louvet ne compte pas en rester là. Elle a plein d’autres projets intéressants les uns que les autres.

