L’écran du OnePlus 5T apparaît une nouvelle fois et il est bien borderless !

Les fuites sur le OnePlus 5T continuent d’arriver et ce n’est pas pour nous déplaire ! Son écran est apparu une nouvelle fois sur deux images qui confirment le design sans bords du nouveau smartphone de 1+.

Le OnePlus 5T sera bel et bien un smartphone borderless si l’on en croit ces images partagées sur le net. Elles nous donnent plusieurs informations sur le flagship de la marque chinoise. La première image vient du célèbre Evan Blass et la seconde se trouve sur GizChina.it.

OnePlus 5T : un écran 18:9 borderless de 6 pouces ?

OnePlus abandonnerait la dalle de 5.5 pouces 16:9 puisqu’elle placerait sur son 5T un écran 18:9 de 6 pouces. Comme on peut le voir sur ces images, il s’agira d’un téléphone borderless. Notons toutefois qu’il y a des bordures supérieure et inférieure. Le ratio taille/écran devrait tout de même être appréciable.

Sur la photo de GizChina.it, on aperçoit l’écran de l’appareil qui est allumé. On remarque sur cette image qu’il s’agit d’une exclusivité Amazon mais uniquement sur le marché indien tout comme le OnePlus 5. On peut aussi noter qu’il y aura un événement le 16 novembre mais la date de lancement est effacée.

Evan Blass a publié il y a quelques heures une autre image du OnePlus 5T et plus précisément de la partie supérieure du téléphone. Elle confirme également son look borderless ainsi que la présence d’une caméra frontale (logique aujourd’hui).

Top-half of OnePlus 5T (2.5t? Ha). pic.twitter.com/pmfhdQSgWQ — Evan Blass (@evleaks) October 30, 2017

Côté fiche technique, le 5T embarquerait un Qualcomm Snapdragon 835, 6 à 8 Go de mémoire vive selon les versions et un double capteur dorsal de 16 et de 20 mégapixels. Dans un peu plus de 15 jours on devrait avoir plus d’informations sur le prochain flagship killer de la marque.

