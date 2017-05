L’écran du Samsung Galaxy S8 n’est pas si résistant que ça

Le Samsung Galaxy S8 a une fois de plus subi des tests pour le moins extrêmes. Cette fois, il ne s’agissait plus de vérifier la solidité de la batterie ou du corps de l’appareil, mais de la résistance de son écran.

Le principe du test en question consistait à simuler une chute du Samsung Galaxy S8 d’une hauteur correspondant à la main d’un utilisateur. Le verdict est sans appel : l’écran arborait des fissures. Publié par un magazine allemand, le résultat de ce test a inspiré d’autres testeurs. Le flagship sud-coréen sera notamment éprouvé dans les jours qui viennent pour vérifier ses performances au niveau de la plateforme, du design, de l’interface, de la photo, mais aussi de l’écran (une fois de plus).

De la fragilité de l’écran du Samsung Galaxy S8

Si torturer les smartphones n’influe pas de manière considérable sur les comportements des consommateurs, les publications de vidéos des retranchements vont bon train. En tout cas, de récents tests nous apprennent que la plaque de Gorilla 5, le verre minéral protégeant l’écran du Samsung Galaxy S8, n’est pas si solide qu’elle n’y paraît. Et pourtant, cette plaque de dernière génération a toujours été présentée comme plus solide que le Gorilla 4 et surtout, résistante aux chocs. Les testeurs de l’extrême viennent de nous démontrer le contraire. En tout cas, même si les deux coins de l’écran sont sérieusement fissurés, la dalle tactile reste fonctionnelle, comme pour beaucoup de smartphones, même d’entrée de gamme. Ceci étant, l’écran de l’appareil aura quand même tenu le choc durant 49 chutes : le coup de grâce ne l’a endommagé qu’à la 50ème chute d’environ 80 cm. Ce que l’on sait à présent, c’est que d’autres tests sont prévus partout en Europe, et particulièrement en France. Il semble que désormais, tout le monde veuille s’acharner sur l’écran de l’appareil.

Que pensez-vous de ces épreuves que l’on fait subir au Samsung Galaxy S8 ?