L’Echo Show : la nouvelle enceinte tactile d’Amazon a été dévoilée

Vous connaissez tous Amazon ; l’entreprise de commerce électronique américaine basée à Seattle. Au départ, elle était spécialisée dans la vente de livres, mais au fil du temps, elle s’est diversifiée dans d’autres produits. Notamment dans la vente de tous types de produits culturels. Tout s’est déroulé comme le Wall Stree Journal l’avait annoncé. Amazon a bien présenté sa nouvelle enceinte tactile hier. Elle porte le nom de Echo Show.

Afin de rester compétitive dans le marché de l’électroménager, le géant de la distribution en ligne a effectivement annoncé une nouvelle version tactile de son emblématique appareil Echo hier ; selon un rapport du Wall Street Journal. Des premières images de l’appareil avaient fuité sur le Web peu avant sa sortie officielle.

La nouvelle enceinte tactile Echo Show d’Amazon

La nouvelle variante Echo Show d’Amazon est donc bel et bien dotée d’un écran tactile de 7 pouces avec un support téléphonique et des appels vidéo sur Internet. Il est bien possible de passer des appels vidéo avec celle-ci. L’Echo Show embarque également une caméra de 5 mégapixels au-dessus de l’écran. En plus de cela, elle est équipée de deux haut-parleurs Dolby situés en bas de l’enceinte.

Comme pour d’autres appareils Echo, l’assistant vocal d’Amazon appelé Alexa est au cœur du système. Lorsque ses photos ont fuité, nous avons pu avoir un premier aperçu de l’appareil. C’est ainsi que nous avons déjà pu voir son design. Ainsi que son écran tactile de 7 pouces.

Le nouveau dispositif d’écran tactile Echo Show est compatible avec certaines des mêmes fonctionnalités que l’Echo Look. Vous pourrez écouter de la musique et même regarder des vidéos à l’aide de l’écran tactile. Avec la fonctionnalité « Drop In », vos contacts pourront vous joindre à tout moment.

On rappelle que dans la gamme Echo, on retrouve : l’enceinte classique Echo, Echo Dot, Echo Tap (le modèle portable). Ainsi que le modèle le plus récent qui porte le nom d’Echo look. Une caméra qui est capable de vous conseiller sur votre garde-robe. Le nouvel appareil Echo Show à écran tactile serait disponible aux Etats-Unis à partir du 28 juin prochain. Il faudra débourser la modique somme de 229,99 $ soit environ 211 euros.

Que pensez-vous de cette nouvelle enceinte ? Dites-le nous en commentaire.