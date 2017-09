Leagoo S8 : le clone du Samsung Galaxy S8 va bientôt débarquer !

Le Samsung Galaxy S8 va bientôt se voir doter d’un smartphone identique en tout point, le Leagoo S8. Ce mobile chinois est beaucoup moins cher que son modèle.

On vous parlait il y a quelques jours d’un smartphone identique au Samsung Galaxy S8, le ZTE Nubia. Il semble que le smartphone phare du constructeur coréen Samsung n’ait pas fini d’inspirer les autres constructeurs de smartphone. Voilà l’arrivée d’un autre clone du S8, nommé Leagoo S8.

Leagoo S8 : les caractéristiques, la date et le prix du sosie du Samsung Galaxy S8 !

Made in China rime-t-il avec clonage ? Il semblerait, dans ce cas de figure, que oui. Le fabricant de mobile Leagoo a clairement copié le succès du Galaxy S8, jusqu’à en copier l’appellation « S8 ». Le Leagoo S8 est un smartphone chinois qui débarquera bientôt.

Annoncé en juin et dévoilé avec des photos (voir ci-dessous) en juillet, le sosie du Samsung Galaxy S8 s’apprête à faire grand bruit. Auparavant nommé Kiicaa S8, le constructeur chinois en a décidé autrement.

Deux versions seront proposées : le milieu de gamme ainsi qu’une version Pro. Le modèle basique emporte un écran de 5,72 pouces à bords incurvés d’une définition HD 1440 x 720 pixels. Doté d’une RAM de 3 Go et d’une mémoire interne de 32 Go, il contiendra une batterie de 3050 mAh ainsi qu’un double capteur frontal de 13 mégapixels à l’arrière et une caméra frontal de 2 mégapixels. La version Pro se verra dotée d’un écran de 5,99 pouces d’une définition FHD de 2160 x 1080 pixels. Avec un processeur MT6763T à 2,6 GHz, il disposera également d’une RAM de 6 Go et d’un espace de stockage de 64 Go. Son double capteur arrière disposera de 24 mégapixels. Les design de ces smartphones rappellent bien évidemment ceux du Samsung Galaxy S8.

Les Leagoo S8 et S8 Pro devraient être commercialisés d’ici la fin du mois. La version basique sera vendu pour moins de 150 euros tandis que la version Pro sera vendue pour environ 250 euros. On ne peut qu’imaginer le sentiment des grands constructeurs de smartphones en voyant cela. Bientôt, il devrait également y avoir des clones de l’iPhone 8 et de l’iPhone X.

