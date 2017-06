Le Leagoo M5 Edge est disponible à moindre prix en précommande

Leagoo est un fabricant de smartphones chinois. Sa dernière conception, c’est le nouveau smartphone Leagoo M5 Edge. Sa phase de précommande vient juste de débuter. Par ailleurs, celle-ci permet de l’obtenir à un prix plus encore plus inférieur.

Le smartphone Leagoo M5 Edge est le nouveau porte-étendard du constructeur chinois. Il propose un écran de 5 pouces HD avec dalle 2,5D sans bords. En effet, les bordures du flagship ne font que 2 mm de largeur. Grâce à son affichage, le téléphone offre plus de luminosité qu’auparavant. Ainsi qu’une prise en main plus agréable.

Leagoo M5 Edge : le smartphone est à petit prix pendant les précommandes

En terme de design, le smartphone est équipé d’une coque en aluminium qui lui donne une certaine élégance. Il embarque un capteur photo principal de 13 mégapixels à ouverture f/2,0. En façade, on retrouve un capteur frontal de 8 mégapixels destiné aux selfies en tous genres. On distingue également un capteur d’empreintes digitales.

Sous le capot, le Leagoo M5 Edge contient un processeur MT6737 quadcore de MediaTek. Boosté par 2 Go de mémoire vive. En ce qui concerne la capacité de stockage, le smartphone dispose de 16 Go de mémoire interne. En dehors de cela, il est compatible 4G et double SIM. Le prix officiel est de 99.99 dollars. En phase de précommandes, celui-ci baisse encore plus.

Du 19 au 26 juin, le smartphone est disponible au prix de 79.99 dollars avec le coupon de réduction de 20 dollars M5EDGE20. Cependant, il est également possible de se le procurer au prix de 9.99 dollars en proposant un remboursement de 70 dollars. Pour cela, les consommateurs devront commander le smartphone et partager leur numéro de commande en commentaire de la page Facebook de la marque. Seuls 10 chanceux seront sélectionnés, et disposeront ainsi 70 dollars de remboursement.