Le ZTE Axon M : un smartphone pliable pour la fin de l’année ?

La marque chinoise ZTE s’apprête à dévoiler un smartphone pliable révolutionnaire. De quoi plaire grandement aux consommateurs.

On vous parlait il y a quelques jours du prochain Samsung X, un téléphone pliable coréen. Après les lecteurs d’empreintes digitales, le capteur d’iris et les écrans borderless, il semblerait que les constructeurs veulent toujours révolutionner le marché des mobiles. Les smartphones pliables semblent devenir la nouvelle tendance technologique. Le constructeur chinois ZTE va possiblement devancer les grandes marques.

ZTE Axon M : un smartphone pliable déjà certifié par la FCC

L’agence américaine qui certifie les nouveaux modèles de smartphones, la FCC, vient en effet de certifier un modèle ZTE à l’aspect pliable. Celui-ci se dévoile dans des photos qui vont ravir les futurs acheteurs.

Les grands constructeurs de smartphones tels que Samsung et possiblement Apple avec leur alliance avec LG, s’apprêtent à commercialiser des mobiles révolutionnaires qui vont changer nos interactions avec nos appareils. Qui dit smartphone pliable interactivité multitâche impressionnante.

Le constructeur chinois vient ainsi de faire certifier son smartphone pliable par la FCC. Une première étape avant la commercialisation prochaine. Sur ce schéma ci-dessus, on peut très vite comprendre que l’écran sera en Full HD borderless et sans bouton home. On imagine aussi pouvoir utiliser deux applications en simultanée ou encore un jeu qui exploiterait la flexibilité de la dalle.

Selon les dernières rumeurs sur ce mobile pliable appelé ZTE Axon M, il contiendrait un processeur Snapdragon 820 et son écran dépasserait le 6 pouces. Avec 4 Go de RAM, il posséderait également une batterie de 3230 mAh. Ces caractéristiques ne sont pas encore confirmées par le constructeur chinois.

ZTE s’apprête donc à devancer la concurrence avec cet ZTE Axon M révolutionnaire qui risque de faire de l’ombre aux récents iPhone X et Samsung Galaxy Note 8. Le constructeur chinois va d’ailleurs tenir une conférence de presse le 17 octobre à New York. Ce sera sûrement l’occasion pour ZTE de présenter son nouveau bijou de technologie. Il sera probablement commercialisé d’ici la fin de l’année. Il promet de nouvelles interactions amusantes qui plairont à beaucoup de consommateurs.

Que pensez-vous du ZTE Axon M ? L’achèteriez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires !