Le Xperia XZ Premium est disponible en précommande sur Orange et vous pourrez avoir en cadeau un casque Sony

Vous pouvez précommander le Sony Xperia XZ Premium chez Orange et pour chaque précommande, vous aurez un casque Sony en cadeau.

Le Sony Xperia XZ Premium est un smartphone stylé qui va captiver votre attention dès les premières secondes. Ses dimensions sont de 156 x 77 x 7.9 mm et son poids est de 195 grammes donc vous allez pouvoir le glisser dans n’importe quelle poche sans problème. Le confort d’utilisation de ce téléphone est optimal en toute circonstance. Certifié IP68, le Sony Xperia XZ Premium ne craint ni l’eau, ni la poussière.

Vous serez ébloui par son écran 4K HDR de 5.5 pouces. Si vous êtes maladroit pas de panique ! La dalle est protégée par un verre Corning Gorilla Glass 5.

Son processeur Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz fera des merveilles d’autant plus qu’il est épaulé par 4 Go de RAM. Tournant sous Android, le Sony Xperia XZ Premium vous donnera accès au Google Play Store où vous pourrez télécharger des tonnes d’applications en tout genre. Elles viendront se loger dans une mémoire interne de 64 Go que vous pourrez étendre jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

Les photographes professionnels seront jaloux en voyant les clichés réalisés par les APN du Sony Xperia XZ Premium. Le capteur photo principal compte 19 millions de pixels et la caméra frontale recense 13 mégapixels. La qualité sonore est également au rendez-vous puisque ce smartphone embarque une technologie d’optimisation audio.

Le Sony Xperia XZ Premium est une phablette compatible 4G+. Vous pourrez profiter d’un débit exceptionnel pour télécharger des fichiers ou regarder des vidéos en streaming. Ce mobile Android est aussi doté des technologies Bluetooth et NFC ainsi que d’un port USB Type-C.

Le casque Sony dont il est question ici est un casque audio Bluetooth Sony Hi-Res Audio. Normalement, il coûte 299 euros mais si vous précommandez le Sony Xperia XZ Premium, il vous sera offert ! Cette offre est valable jusqu’au 8 juin 2017 inclus.

En optant pour un forfait avec engagement 24 mois et en renvoyant ce coupon valable jusqu’au 5 juillet 2017, vous n’aurez qu’à débourser 149.90 euros pour vous offrir le Sony Xperia XZ Premium. À noter que le téléphone seul est vendu à 799.90 euros.

